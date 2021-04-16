Первый триместр беременности, наполненный беспокойством и неприятными ощущениями от токсикоза, остался позади. Будущая мама и ее малыш вступают в комфортный период второго триместра, который акушеры-гинекологи называют золотым. Женщина уже в полной мере осознает свое положение и привыкла к мысли, что совсем скоро она станет мамой. Но животик еще совсем небольшой, совершенно не сковывает движений и не требует менять привычный ритм жизни.

Что же происходит с мамой и малышом на 13-й неделе беременности? Можно ли в этот период узнать пол ребенка? Какие обязательные обследования нужно пройти? И на какие сигналы организма обратить внимание? Эти вопросы журналист ФАН задал кандидату медицинских наук, врачу акушеру-гинекологу Марии Прохоровой.

Как меняется организм женщины на 13-й акушерской неделе беременности

Малыш в теле женщины продолжает расти, а значит, и матка становится больше. Она уже находится не за лоном, а в брюшной полости, из-за чего могут проявиться очертания животика. Но это происходит не у всех, и если у женщины субтильное телосложение, то на сроке 13 недель беременности и в ближайшее время животик все еще может оставаться незаметным.

Однако к выбору одежды уже стоит относиться более внимательно. Любимые джинсы скинни могут оказаться ощутимо дискомфортными в посадке. С этого момента организм будет диктовать выбор одежды в пользу более свободных фасонов.

Но это вряд ли станет причиной огорчения и беспокойства. Напротив, будущая мама именно сейчас ощущает себя уравновешенной, а ее нервная система работает стабильно. Причина в том, что гормональная перестройка, бушевавшая в теле еще недавно, завершилась. А с ней ушли и повышенная чувствительность, слезливость. Утомляемость все еще может беспокоить, как и восприимчивость к запахам, но эти ощущения уже не так сильно выражены, как раньше.

А вот пищеварительная система неожиданно может доставить проблемы. Из-за смещения матки в брюшную полость увеличивается давление на кишечник, и женщину могут начать беспокоить запоры. Давление на мочевой пузырь тоже сохраняется, а с ним — и частые позывы к мочеиспусканию. Но это — естественные и не опасные для будущей мамы реакции организма в этот период.

Федеральное агентство новостей /

Развитие плода на 13-й неделе беременности

Ребенок на этом сроке еще совсем крошечный. Его рост не превышает 8 см, а весит он всего лишь 25–30 граммов. Но если рассмотреть его поближе, несложно убедиться, что кроха — уже полноценный человечек. Пропорции его тела приближаются к привычным для малышей. Голова уже не кажется такой большой, как раньше, а ручки и ножки выглядят пропорциональными размеру маленького тельца.

В его организме продолжают развиваться органы и системы. Именно сейчас формируются половые признаки ребенка, его гениталии. У мальчиков развивается предстательная железа, у девочек — яичники. Понимание ответственности момента заставляет будущих родителей обращаться к врачу с просьбой определить пол ребенка на 13-й неделе. Но, к сожалению, точно сказать о том, кто же родится — девочка или мальчик, пока невозможно.

«Узнать пол ребенка на 13-й неделе не получится, — отмечает врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. — Сделать это невозможно ни по внешним признакам мамы, ни по УЗИ. Лучше подождать позднего периода, когда все будет более четко, понятно и надежно».

Продолжает развиваться мышечная система, а развитие нервной системы заставляет кроху совершать первые мимические движения. Он уже пытается сосать пальчик, а в его маленьком ротике сформирована система молочных зубов. На головке заметны признаки ушных раковин, сердечко работает четко и слаженно, выдавая 140–170 ударов в минуту.

Пищеварительная система уже сформирована, а ее органы начинают работу. Желчный пузырь вырабатывает желчь, а поджелудочная железа плода в 13 недель продуцирует инсулин. При этом кожа крохи все еще очень тонкая и прозрачная, сквозь нее просматривается сеть сосудов.

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Медицинские обследования на сроке 13 недель

«В 12–13 недель женщина должна пройти обязательное обследование, — уточняет врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. — Проводится первый пренатальный скрининг, который включает ультразвук и исследование крови».

В ходе УЗИ будущая мама может увидеть, как выглядит ребенок на 13-й неделе беременности, и «познакомиться» с ним: отчетливо услышать его сердцебиение, увидеть нюансы строения его тела.

Для врача этот период — не менее ответственный. В ходе ультразвукового исследования специалист оценивает размеры плода, строение органов и систем, может увидеть аномалии развития на раннем сроке и предположить ориентировочную дату родов.

Если до этого момента женщина еще не была в женской консультации, самое время сделать это и посетить профильных врачей: стоматолога, отоларинголога, офтальмолога и терапевта. Женщинам с хроническими заболеваниями, которые состоят на учете у специалистов, важно посетить еще и своего врача. Выполнение рекомендаций узкого специалиста при хронических заболеваниях снизит риск осложнений при беременности.

«Если женщина хорошо себя чувствует, следующий прием после первого обязательного скрининга назначают на 18-й неделе», — отмечает Мария Прохорова.

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Дискомфортные ощущения и боли на 13-й неделе беременности

Так как матка в этот период продолжает расти, женщина может отмечать болевые ощущения в области спины и живота. Они связаны с изменением анатомии брюшной полости и не составляют опасности ни для будущей мамы, ни для крохи. Но «боли роста» не должны быть резкими, слишком сильными и тем более постоянными. В этих случаях женщине необходимо обратиться к врачу.

Другие причины для консультации с доктором:

ощущение «окаменения» матки;

повышение температуры выше 37 градусов;

внезапные и дискомфортные ощущения в животе;

появление выделений красного, бордового, алого цвета;

многократная рвота.

Пускать на самотек эти состояния нельзя, как и ждать, что самочувствие вскоре само улучшится. Чем раньше будущая мама обратится к врачу, тем ниже риск опасных последствий. Если же температура кажется повышенной, но остается в пределах 37 градусов, паниковать не стоит. во время беременности повышение температуры тела до этой отметки при отсутствии признаков простуды или расстройства кишечника физиологично.

Возможные осложнения

Наблюдение у врача и выполнение его рекомендаций многократно снижают вероятность опасных осложнений при беременности. Но, к сожалению, возникают состояния, которые невозможно предотвратить. Замершая беременность на 13 неделе развивается как следствие генетических механизмов, и заметить что-либо, забить тревогу или изменить ситуацию женщина не в силах.

«Если происходит замирание беременности, это диагностируют на скрининге в 12–13 недель, — уточняет врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. — При этом женщина может совершенно ничего не ощущать и нормально себя чувствовать».

А вот бояться предлежания плаценты на 13-й неделе не стоит. Этот фактор становится актуальным для врачей только накануне родов. Если предлежание диагностировано на позднем сроке, это служит показанием для оперативного родоразрешения — планового кесарева сечения. Но на раннем сроке плацента может находиться в разных положениях: у края внутреннего зева или даже совсем его перекрывать. В текущий момент это не имеет значения, так как матка продолжит расти, а вместе с ней плацента будет подниматься. И вполне вероятно, что она займет физиологичное положение к моменту родов.

Пока же женщине стоит не беспокоиться, а постараться испытывать только позитивные эмоции.