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Уже совсем человечек: врач рассказала о развитии малыша и ощущениях мамы на сроке 13 недель беременности
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Уже совсем человечек: врач рассказала о развитии малыша и ощущениях мамы на сроке 13 недель беременности

Первый триместр беременности, наполненный беспокойством и неприятными ощущениями от токсикоза, остался позади.

Первый триместр беременности, наполненный беспокойством и неприятными ощущениями от токсикоза, остался позади. Будущая мама и ее малыш вступают в комфортный период второго триместра, который акушеры-гинекологи называют золотым. Женщина уже в полной мере осознает свое положение и привыкла к мысли, что совсем скоро она станет мамой. Но животик еще совсем небольшой, совершенно не сковывает движений и не требует менять привычный ритм жизни.

Что же происходит с мамой и малышом на 13-й неделе беременности? Можно ли в этот период узнать пол ребенка? Какие обязательные обследования нужно пройти? И на какие сигналы организма обратить внимание? Эти вопросы журналист ФАН задал кандидату медицинских наук, врачу акушеру-гинекологу Марии Прохоровой.

Как меняется организм женщины на 13-й акушерской неделе беременности

Малыш в теле женщины продолжает расти, а значит, и матка становится больше. Она уже находится не за лоном, а в брюшной полости, из-за чего могут проявиться очертания животика. Но это происходит не у всех, и если у женщины субтильное телосложение, то на сроке 13 недель беременности и в ближайшее время животик все еще может оставаться незаметным.

Однако к выбору одежды уже стоит относиться более внимательно. Любимые джинсы скинни могут оказаться ощутимо дискомфортными в посадке. С этого момента организм будет диктовать выбор одежды в пользу более свободных фасонов.

Но это вряд ли станет причиной огорчения и беспокойства. Напротив, будущая мама именно сейчас ощущает себя уравновешенной, а ее нервная система работает стабильно. Причина в том, что гормональная перестройка, бушевавшая в теле еще недавно, завершилась. А с ней ушли и повышенная чувствительность, слезливость. Утомляемость все еще может беспокоить, как и восприимчивость к запахам, но эти ощущения уже не так сильно выражены, как раньше.

А вот пищеварительная система неожиданно может доставить проблемы. Из-за смещения матки в брюшную полость увеличивается давление на кишечник, и женщину могут начать беспокоить запоры. Давление на мочевой пузырь тоже сохраняется, а с ним — и частые позывы к мочеиспусканию. Но это естественные и не опасные для будущей мамы реакции организма в этот период.

Что происходит с мамой и малышом на 13 неделе беременности
Федеральное агентство новостей  / 

Развитие плода на 13-й неделе беременности

Ребенок на этом сроке еще совсем крошечный. Его рост не превышает 8 см, а весит он всего лишь 25–30 граммов. Но если рассмотреть его поближе, несложно убедиться, что кроха уже полноценный человечек. Пропорции его тела приближаются к привычным для малышей. Голова уже не кажется такой большой, как раньше, а ручки и ножки выглядят пропорциональными размеру маленького тельца.

В его организме продолжают развиваться органы и системы. Именно сейчас формируются половые признаки ребенка, его гениталии. У мальчиков развивается предстательная железа, у девочек — яичники. Понимание ответственности момента заставляет будущих родителей обращаться к врачу с просьбой определить пол ребенка на 13-й неделе. Но, к сожалению, точно сказать о том, кто же родится девочка или мальчик, пока невозможно.

«Узнать пол ребенка на 13-й неделе не получится, отмечает врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. Сделать это невозможно ни по внешним признакам мамы, ни по УЗИ. Лучше подождать позднего периода, когда все будет более четко, понятно и надежно».

Продолжает развиваться мышечная система, а развитие нервной системы заставляет кроху совершать первые мимические движения. Он уже пытается сосать пальчик, а в его маленьком ротике сформирована система молочных зубов. На головке заметны признаки ушных раковин, сердечко работает четко и слаженно, выдавая 140–170 ударов в минуту.

Пищеварительная система уже сформирована, а ее органы начинают работу. Желчный пузырь вырабатывает желчь, а поджелудочная железа плода в 13 недель продуцирует инсулин. При этом кожа крохи все еще очень тонкая и прозрачная, сквозь нее просматривается сеть сосудов.

Врач на УЗИ пока не может точно назвать пол ребенка
pixabay.com  / katsura Sugihara

Медицинские обследования на сроке 13 недель

«В 12–13 недель женщина должна пройти обязательное обследование, уточняет врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. Проводится первый пренатальный скрининг, который включает ультразвук и исследование крови».

В ходе УЗИ будущая мама может увидеть, как выглядит ребенок на 13-й неделе беременности, и «познакомиться» с ним: отчетливо услышать его сердцебиение, увидеть нюансы строения его тела.

Для врача этот период — не менее ответственный. В ходе ультразвукового исследования специалист оценивает размеры плода, строение органов и систем, может увидеть аномалии развития на раннем сроке и предположить ориентировочную дату родов.

Если до этого момента женщина еще не была в женской консультации, самое время сделать это и посетить профильных врачей: стоматолога, отоларинголога, офтальмолога и терапевта. Женщинам с хроническими заболеваниями, которые состоят на учете у специалистов, важно посетить еще и своего врача. Выполнение рекомендаций узкого специалиста при хронических заболеваниях снизит риск осложнений при беременности.

«Если женщина хорошо себя чувствует, следующий прием после первого обязательного скрининга назначают на 18-й неделе», отмечает Мария Прохорова.

Обязательный скрининг включает анализ крови
pixabay.com  / tomwieden

Дискомфортные ощущения и боли на 13-й неделе беременности

Так как матка в этот период продолжает расти, женщина может отмечать болевые ощущения в области спины и живота. Они связаны с изменением анатомии брюшной полости и не составляют опасности ни для будущей мамы, ни для крохи. Но «боли роста» не должны быть резкими, слишком сильными и тем более постоянными. В этих случаях женщине необходимо обратиться к врачу.

Другие причины для консультации с доктором:

  • ощущение «окаменения» матки;
  • повышение температуры выше 37 градусов;
  • внезапные и дискомфортные ощущения в животе;
  • появление выделений красного, бордового, алого цвета;
  • многократная рвота.

Пускать на самотек эти состояния нельзя, как и ждать, что самочувствие вскоре само улучшится. Чем раньше будущая мама обратится к врачу, тем ниже риск опасных последствий. Если же температура кажется повышенной, но остается в пределах 37 градусов, паниковать не стоит. во время беременности повышение температуры тела до этой отметки при отсутствии признаков простуды или расстройства кишечника физиологично.

Возможные осложнения

Наблюдение у врача и выполнение его рекомендаций многократно снижают вероятность опасных осложнений при беременности. Но, к сожалению, возникают состояния, которые невозможно предотвратить. Замершая беременность на 13 неделе развивается как следствие генетических механизмов, и заметить что-либо, забить тревогу или изменить ситуацию женщина не в силах.

«Если происходит замирание беременности, это диагностируют на скрининге в 12–13 недель, уточняет врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. При этом женщина может совершенно ничего не ощущать и нормально себя чувствовать».

А вот бояться предлежания плаценты на 13-й неделе не стоит. Этот фактор становится актуальным для врачей только накануне родов. Если предлежание диагностировано на позднем сроке, это служит показанием для оперативного родоразрешения планового кесарева сечения. Но на раннем сроке плацента может находиться в разных положениях: у края внутреннего зева или даже совсем его перекрывать. В текущий момент это не имеет значения, так как матка продолжит расти, а вместе с ней плацента будет подниматься. И вполне вероятно, что она займет физиологичное положение к моменту родов.

Пока же женщине стоит не беспокоиться, а постараться испытывать только позитивные эмоции.

«Беременность это чудо, которое в нашей жизни происходит не так часто, считает Мария Прохорова. Пока внутри вас развивается новая жизнь, нужно радоваться каждой минуте. Ведь ваш малыш чувствует все то же, что чувствуете вы. Наслаждайтесь этим временем, и ваш кроха тоже будет счастлив».

беременность гинеколог роды
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