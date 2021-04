Сенаторы США пытаются законодательно запретить поставки оружия ОАЭ

Вашингтон, 16 апреля. Сенаторы от Демократической партии США Боб Менендес и Дайан Файнштейн внесли на рассмотрение законопроект, ужесточающий контроль над продажей американских вооружений за рубеж. Это произошло через несколько дней после того, как президент Джо Байден выразил намерение сохранить ранее подписанный оружейный контракт на 23 миллиарда долларов с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Документ, названный «Законом о безопасном экспорте F-35 от 2020 года», подразумевает запрет на продажу данного истребителя и иных технологичных вооружений всем не входящим в блок НАТО странам. Исключение составляют Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

Сделка была заключена в последние дни пребывания Дональда Трампа на посту президента. Она подразумевает продажу ОАЭ полусотни F-35, десятков беспилотников и иного высокотехнологичного оружия. Начало поставок планируется на 2025 год.

Контракт был ранее одобрен Сенатом за счет того, что большинство в нем составили республиканцы. В то же время почти все демократы проголосовали против. Решение Байдена оставить соглашение в силе вызвало сопротивление в рядах его однопартийцев.

