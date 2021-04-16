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Сенаторы США пытаются законодательно запретить поставки оружия ОАЭ
pixabay.com  / 
Весь мир

Сенаторы США пытаются законодательно запретить поставки оружия ОАЭ

Законопроект подразумевает защиту американских военных технологий от их изучения недружественными странами.

Вашингтон, 16 апреля. Сенаторы от Демократической партии США Боб Менендес и Дайан Файнштейн внесли на рассмотрение законопроект, ужесточающий контроль над продажей американских вооружений за рубеж. Это произошло через несколько дней после того, как президент Джо Байден выразил намерение сохранить ранее подписанный оружейный контракт на 23 миллиарда долларов с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Документ, названный «Законом о безопасном экспорте F-35 от 2020 года», подразумевает запрет на продажу данного истребителя и иных технологичных вооружений всем не входящим в блок НАТО странам. Исключение составляют Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

«Мы должны принять меры защиты, чтобы гарантировать, что невероятно тонкая технология этих самолетов не будет изучена державами, враждебными Соединенным Штатам», — заявил Менендес.

Сделка была заключена в последние дни пребывания Дональда Трампа на посту президента. Она подразумевает продажу ОАЭ полусотни F-35, десятков беспилотников и иного высокотехнологичного оружия. Начало поставок планируется на 2025 год.

Контракт был ранее одобрен Сенатом за счет того, что большинство в нем составили республиканцы. В то же время почти все демократы проголосовали против. Решение Байдена оставить соглашение в силе вызвало сопротивление в рядах его однопартийцев.

При этом законопроект соответствует требованию федерального уровня о том, чтобы любые поставки вооружений на Ближний Восток не подрывали военно-техническое превосходство Израиля в регионе. Согласно этому положению, любая продажа военных самолетов должна сопровождаться гарантиями того, что они не будут использоваться в операциях, наносящих урон израильским интересам.

Претензии демократов к Абу-Даби

Представители Демпартии неоднократно критиковали ОАЭ за участие в саудовской коалиции, вмешавшейся в йеменскую гражданскую войну в 2014 году. За семь лет арабские государства были обвинены в ряде военных преступлений. По сведениям ООН, коалиция наносила удары по местам скопления гражданского населения, включая жилые кварталы, лагеря беженцев, мечети, школы, рынки, больницы, свадьбы и т.д. При этом активно применялось неконвенциональное оружие, включая кассетные боеприпасы

В ходе неизбирательных бомбардировок погибло 8,7 тысячи мирных жителей и еще 9,8 тысячи получили различные ранения.

До недавнего времени и США поддерживали ведение боевых действий в Йемене, однако минувшей зимой объявили о прекращении своего участия в этом конфликте.

сша оаэ оружие
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