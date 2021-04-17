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Марков назвал условия, которые могут выдвинуть США России для улучшения отношений
ФБА «Экономика сегодня»  / 
Политика

Марков назвал условия, которые могут выдвинуть США России для улучшения отношений

Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась за пределами мирового сообщества.

Ценой улучшения отношений Москвы и Вашингтона может стать превращение Украины в Антироссию, что неприемлемо для нашей страны. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что рассматривает свой предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным в качестве «моста», с помощью которого рассчитывает вернуть РФ обратно в «мировое сообщество», за пределами которого она осталась.

«У нас сейчас формат «большой семерки», а не «большой восьмерки», — привела пример в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и добавила, что России будет очень выгодно принять приглашение Байдена.

Марков убежден, что все сообщения американской администрации по этому поводу совершенно не уместны с точки зрения правоты. По его словам, РФ вполне находится в рамках мирового сообщества и является его крайне уважаемым членом.

«У Москвы прекрасные отношения с большинством стран, кроме тех, что являются членами НАТО и их союзниками-сателлитами, — подчеркнул политолог. — В этом отношении Байден путает мировое сообщество с западным миром — а это две совершенно разные вещи».

Марков назвал условия, которые могут выдвинуть США России для улучшения отношений
ПолитРоссия  / 

Эксперт добавил, что Россия находится в конфликте с Западом и благодаря этому пользуется поддержкой и уважением подавляющей части человечества.

«Все понимают: если США «сломают» нашу страну, то затем примутся «ломать» и всех остальных, — убежден собеседник ФАН. — Другие страны выражают солидарность Москве в ее борьбе против Вашингтона, делая это, порой, тихо и тайно, чтобы американцы не прознали об этом».

Марков отметил, что Байден реализует идею деэскалации международной обстановки и улучшения отношений с Россией под давлением своих европейских союзников, которые опасаются военного конфликта в непосредственной близости у своих границ.

«Идею замирения, которую пропагандирует американский президент, конечно, следует поддержать, — заметил политолог. — Однако мы опасаемся, что Байден захочет провести деэскалацию на своих условиях, которые для нас окажутся неприемлемыми. Одним из них может оказаться фактическое превращение Украины в Антироссию. С этим мы, разумеется, согласиться никак не сможем»

путин россия сша украина байден псаки
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