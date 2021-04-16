Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках

Псков, 16 апреля. Генпрокуратура РФ назначила новым прокурором Великолукской транспортной прокуратуры Александра Мирошниченко.

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров прибыл в Великие Луки, чтобы лично поздравить Мирошниченко с назначением и представить его коллективу.

Кроме того, Владимиров провел совещание с сотрудниками надзорного ведомства и обратил их внимание на усиление надзора в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта, а также соблюдению прав пассажиров, инвалидов и работников.

Владимиров лично принял жителей города, которые рассказали ему о необорудованной санитарной комнате для инвалидов на вокзале. Прокурор незамедлительно организовал проверки.