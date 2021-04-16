Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России

Жилина, 16 апреля. Lada Niva Legend с новым интерьером появилась на российском рынке в начале 2020 года, а позже модернизированы были и коммерческие версии модели за исключением Bronto.

Однако недавно на YouTube-канале Autoprofit Group было опубликовано видео, где показали три экземпляра экстремального Niva Legend Bronto с новым салоном. Эти внедорожники были поставлены в словацкий город Жилина, дилеру Lada Zilina. На российском рынке обновленный автомобиль пока что не представлен. Модель с приставкой Bronto отличает «грязевая» резина, расширители арок, увеличенный клиренс, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы винтового типа, усиленный задний мост и другие амортизаторы с увеличенным ходом.

При этом для жителей Словакии был привезен упрощенный автомобиль — без защитного обвеса и оригинальной решетки радиатора. В Niva Legend Bronto установлен атмосферный мотор объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиных силы, а также 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Пользователи Сети ранее сообщили, что обновленная модель Lada Vesta, выпуск которой запланирован на 2022 год, будет оснащена светодиодными фарами и фонарями.