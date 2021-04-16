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Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
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Происшествия

Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете

Суд назначил наказание угонщику, снимавшему процесс противоправного деяния на мобильный телефон.

Тула, 16 апреля. Блогер-неудачник осужден Киреевским районным судом. Мужчина признан виновным в попытке угона автомобиля с целью дальнейшей публикации видеозаписи противоправного деяния в интернете.

Злоумышленник обратил внимание на транспортное средство, хозяин которого отправился в кафе, забыв закрыть двери. Воспользовавшись возможностью свободного доступа в салон, мужчина стал снимать на камеру мобильного телефона свои действия, направленные на неправомерное завладение чужой машиной. Блогер так увлекся, что не заметил появления законного владельца автомобиля. А его дальнейшую попытку скрыться с места происшествия пресекли незамедлительно прибывшие по вызову сотрудники полиции.

По информации прокуратуры Тульской области, 26-летнему жителю Киреевска назначено наказание в виде лишения свободы на один год и восемь месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.

тульская область происшествие
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