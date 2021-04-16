Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов

Банги, 16 апреля. Освобождение от боевиков городов Батангафо и Кага-Бандоро на севере ЦАР приближает национальную армию к полной ликвидации остатков радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

В начале апреля советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил разгром действовавших в государстве бандформирований. По его словам, в республике остались лишь малочисленные и разрозненные отряды боевиков. Установление полного контроля над границей с Чадом положит конец бесчинствам радикалов.

После зачистки Кага-Бандоро в воскресенье, 11 апреля, армии ЦАР открылась дорога к северным рубежам страны, в сторону которых бегут остатки сколоченной экс-президентом Франсуа Бозизе «Коалиции». Ранее город представлял из себя оплот бандитизма.

Не менее важным для правительства республики является положение мирных граждан, проживающих на освобожденной территории. Многочисленное население, занятое в области сельского хозяйства, получает возможность трудиться на благо страны, не опасаясь нападений боевиков.

Это поспособствует решению новой глобальной задачи, стоящей перед центральноафриканскими властями, которая заключается в восстановлении национальной экономики.