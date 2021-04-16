Российские ученые успешно протестировали новый газотурбинный двигатель

Самара, 16 апреля. Новый малоразмерный газотурбинный двигатель (МГТД), спроектированный и изготовленный российскими учеными, успешно прошел испытания.

Специалисты Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева протестировали МГТД, который создавался по новой производственной технологии. Разработка исследователей поможет примерно в два раза сократить принятые сроки разработки и создания газотурбинных двигателей.

Созданный прибор стал прототипом для создания двигателей, способных работать на экологически чистых видах альтернативного топлива. Использовать такие агрегаты можно будет при изготовлении беспилотных летательных аппаратах, а также в энергетике.

Сотрудники российского Фонда перспективных исследований тем временем занялись разработкой инновационного аэромобиля «Циклокар». Этот вид транспорта сможет перевозить до шести человек.