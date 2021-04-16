Эксперт рассказал, зачем американский RC-135 направлялся к Камчатке

Москва, 16 апреля. Российский военный летчик, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа, военный эксперт Сергей Липовой в интервью сетевому изданию «ПолитЭксперт» объяснил, с чем связана агрессивная активность США, наращиваемая в последнее время против РФ.

Истребитель-перехватчик МиГ-31, поднявшийся в воздух для мгновенного реагирования на приближение врага в виде самолета-разведчика RC-135 ВВС США к российским границам недалеко от Камчатского полуострова, некоторое время сопровождал американский самолет до границы, и этим вызвал серьезный резонанс. Липовой объяснил, зачем американцам понадобилось направлять к Камчатке свой истребитель.

«Своими действиями они преследуют сразу несколько политических и экономических целей: отвлекают своих граждан от проблем в стране, ориентируя их на внешнего «врага»; пытаются ослабить влияние России на международной арене и подорвать ее авторитет», — заявил военный.

Эксперт уверен, что США использует такие маневры, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от того, что происходит внутри их страны. Не секрет, что США в условиях «коронакризиса» вынуждены стремительно наращивать долги. Конец доллара близок, и с ним же и гегемония, а, значит, и американское лидерство в мировом финансовом пространстве вскоре закончится.

Сергей Липовой уверен, что такими выходками американцы пытаются защищаться, показывая, что они все еще «сильнейшая держава», делая ставку на конфликт с Россией и попытки ее унижения. Но выглядит это смешно, тем более что вооруженного конфликта ждать не стоит, поскольку США, собственно, как и всегда, заинтересованы лишь в общественном резонансе и напряженной атмосфере в мире.

Ранее дипломатическую конфронтацию между Россией и США обсудили эксперты в медиацентре «Патриот».