Ведущий «Дома-2» Влад Кадони заявил о безумной любви к Ольге Орловой

Москва, 16 апреля. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал, что его связывает с коллегой по проекту и экс-солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой.

Поклонники давно подозревают, что между ведущими телестройки есть романтические отношения. Кадони опроверг все домыслы на этот счет, однако отметил, что у него к Орловой есть особенные чувства.

«У меня по отношению к Оленьке безумная любовь, но это человеческая любовь. Мы друзья, и я надеюсь, что всегда будем друзьями», — заявил телеведущий.

instagram.com / @olgaorlova1311

По словам Кадони, в соцсетях его и певицу давно «поженили», хотя они не давали для этого никакого повода. Ведущий заверил, что у него никогда не было романа с коллегой по «Дому-2». Сейчас Влад Кадони не состоит в отношениях не только с Орловой, но и вообще с кем-либо.

«Я холост. У меня сейчас никого нет, я в творческом поиске», — сказал ведущий телестройки в интервью «Собеседнику».

Владу Кадони и Ольге Орловой пришлось на некоторое время сделать перерыв в съемках «Дома-2» после прекращения трансляции шоу на ТНТ. Обновленный проект 19 апреля возвращается в эфир на канале «Ю», и ведущие реалити-шоу уже рассказали о первом съемочном дне.