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Визажист Гоар Аветисян купила брату BMW за 16 миллионов рублей
instagram.com  /  @goar_avetisyan
Шоу-бизнес

Визажист Гоар Аветисян купила брату BMW за 16 миллионов рублей

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 20:16
Известный на всю страну звездный визажист Гоар Аветисян порадовала брата подарком за 16 миллионов рублей. О дорогостоящей покупке блогер рассказала в Instagram.

Москва, 16 апреля. Известный на всю страну звездный визажист Гоар Аветисян порадовала брата подарком за 16 миллионов рублей. О дорогостоящей покупке блогер рассказала в Instagram.

27-летняя Гоар опубликовала фотографии с роскошным черным автомобилем марки BMW и довольным братом, заявив, что для нее на свете не существует ничего дороже семьи. Она похвасталась подписчикам, что давно хотела исполнить мечту своего младшего брата, купив ему один из самых роскошных авто во всем мире.

«Сегодня нам с Нуник удалось исполнить давнюю мечту нашего родного младшего брата Альбертика, и это одна из самых крутых и дорогих BMW в мире. Уже смотря на то, что многим кажется, что ему просто везет, он круглосуточно пашет, решая любые мои вопросы, и это его первая машина с салона, до этого все были б/у», — призналась звездный визажист.

По словам блогера, на родных людей она готова потратить все деньги. И в этих словах действительно есть правда, так как еще в марте Гоар подарила своему отцу Mercedes примерно за 25 миллионов рублей, а уже сейчас порадовала другого родственника машиной за 16 миллионов.

В комментариях к публикации отметились как звездные коллеги блогера, так и ее фанаты. Все они с теплотой поздравили визажиста за то, что у нее есть возможность радовать семью.

«Ты ж моя хорошая! Моя фея, мое сердечко доброе», — написала певица Рита Дакота.

«Классно. Поздравляю! Вы пример для подражания!»;

«Как хорошо, когда сбываются мечты! Поздравляем!», — написали поклонники.

Не обходит стороной визажист и менее близких родственников. На Новый год блогер подарила своей племяннице набор дорогостоящей косметики от Dior.

mercedes bmw визажист Гоар
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