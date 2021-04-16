Визажист Гоар Аветисян купила брату BMW за 16 миллионов рублей

«Сегодня нам с Нуник удалось исполнить давнюю мечту нашего родного младшего брата Альбертика, и это одна из самых крутых и дорогих BMW в мире. Уже смотря на то, что многим кажется, что ему просто везет, он круглосуточно пашет, решая любые мои вопросы, и это его первая машина с салона, до этого все были б/у», — призналась звездный визажист.

По словам блогера, на родных людей она готова потратить все деньги. И в этих словах действительно есть правда, так как еще в марте Гоар подарила своему отцу Mercedes примерно за 25 миллионов рублей, а уже сейчас порадовала другого родственника машиной за 16 миллионов.

В комментариях к публикации отметились как звездные коллеги блогера, так и ее фанаты. Все они с теплотой поздравили визажиста за то, что у нее есть возможность радовать семью.

«Ты ж моя хорошая! Моя фея, мое сердечко доброе», — написала певица Рита Дакота. «Классно. Поздравляю! Вы пример для подражания!»; «Как хорошо, когда сбываются мечты! Поздравляем!», — написали поклонники.

Не обходит стороной визажист и менее близких родственников. На Новый год блогер подарила своей племяннице набор дорогостоящей косметики от Dior.