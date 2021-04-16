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Австрийские ученые нашли в Израиле фрагменты кувшина с древнейшим алфавитом
pixabay.com
Наука

Австрийские ученые нашли в Израиле фрагменты кувшина с древнейшим алфавитом

Осколки кувшина XV века до нашей эры в Израиле удалось найти группе археологов. О находке рассказали специалисты Австрийского археологического института во время раскопок.

Вена, 16 апреля. Осколки кувшина XV века до нашей эры в Израиле удалось найти группе археологов. О находке рассказали специалисты Австрийского археологического института во время раскопок.

Ученые считают, что найденные фрагменты являются переходным вариантом письменности между символами Древнего Египта и буквами древних алфавитов Леванта, поделились сотрудники научного учреждения. Осколки кувшина были найдены в 2018 году на месте Тель-Лахиш.

Найденный кувшин имел алфавитные надписи, которые были сделаны приблизительно 3450 лет назад. По мнению экспертов, находка является ключом к разгадке того, как алфавит мог быть передан из Египта на Ближний Восток.

Древние рудники периода Римской империи по добыче изумрудов обнаружил международный коллектив археологов в пустыне Египта. Как сообщалось ранее, первые упоминания о них возникли около 2000 лет назад.

ученые израиль письменность
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