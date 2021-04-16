Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел встречу с послами африканских государств, чтобы обсудить общественно-политическую обстановку в республике.

После совещания посол Королевства Марокко Мустафа Халфауи заявил, что на аудиенции у Туадера речь шла об особенностях проведения выборов главы ЦАР и членов Национальной ассамблеи, прошедших 27 декабря 2020 г. и 14 марта текущего года, а также перспективы организации республиканского диалога.

Дипломаты поприветствовали желание президента Туадера собрать для данной цели демократическую оппозицию и глав вооруженных групп, которые сохранили верность Хартумскому соглашению.

При этом лидер республики категорически отвергает любую возможность переговоров с боевиками, участвовавшими в насилии над мирными жителями. Ранее с инициативой наладить контакт с радикалами выступил глава многопрофильной миссии ООН в ЦАР Манкер Ндиай.

Global Look Press / Tai Jianqiu

Позиция Ндиай вызывает осуждение как правительства страны, так и рядовых граждан республики. Народ ЦАР выходит на массовые демонстрации против присутствия миротворцев ООН, которые вступают в сговор с боевиками и пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве.

Военный обозреватель Алексей Суконкин уверен, что миротворцы действуют из корыстных побуждений.

«Существует возможность, что миротворческий контингент выведут из страны за ненадобностью. В таком случае поток финансирования прекратится. Не нужно вестись на эти провокации и потакать потребностям МИНУСКА. Никаких переговоров с террористами быть не должно», — объяснил эксперт.

Также о невозможности диалога с боевиками заявил лидер вооруженной группировки «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC) Абдулай Хиссен. Члены подконтрольного Хиссену формирования сохранили верность Хартумскому соглашению, несмотря на то, что оно фактически утратило силу после активизации бандформирований из «Коалиции патриотов за перемены» накануне декабрьских выборов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Глава «Народного фронта» выступил за идею президента о проведении общенационального диалога, но не видит оснований, чтобы привлекать к нему тех, кто совершал преступления против жителей ЦАР.

«Когда вы подписываете соглашение, а затем говорите, что выходите из него и объявляете войну, как к вам относиться? Ответ очевиден: как к бандиту. Либо мы за мир, либо — нет. Боевики CPC громко и ясно кричали, что Хартумского соглашения нет. Оно устарело. Однако тогда нет места и для тех, кто отказался от собственных обязательств и договора», — отметил Хиссен.

Движение к общенациональному диалогу приобрело особую актуальность после разгрома действовавших в ЦАР вооруженных группировок, которое подтвердил советник президента республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.