Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:46
Наука
Собаки способны определять коронавирусную инфекцию с точностью до 96%
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
20:26
Наука
Российские ученые успешно протестировали новый газотурбинный двигатель
20:22
Общество
Московские хирурги удалили у пациента опухоль весом 48,5 килограмма
20:21
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях и похолодании на следующей неделе
20:20
Политика
Москва запретила въезд в Россию восьми американским гражданам
Все новости
Названа опасность дефицита витамина D для организма человека
pxhere.com
Общество

Названа опасность дефицита витамина D для организма человека

Дефицит витамина D, который вырабатывается в организме только под воздействием солнечных лучей, негативно сказывается на работе всех систем организма.

Канберра, 16 апреля. Дефицит витамина D, который вырабатывается в организме только под воздействием солнечных лучей, негативно сказывается на работе всех систем организма.

Австралийские ученые решили выяснить, как его недостаток влияет на мышцы человека. Во время экспериментов над мышами они обнаружили, что нехватка витамина D снижает функцию митохондрий, приводящих в действие мышцы.

Именно это, вероятнее всего, снижает мышечную функцию, производительность и восстановление мышечных волокон. Если данный витамин вырабатывается в достаточном количестве, то у пожилых особей грызунов наблюдалось предотвращение возрастной мышечной дегенерации.

Последние исследования говорят о том, что витамин D может не только укреплять кости и зубы, но и обладать другими полезными свойствами. Например, снижать вероятность смерти от инфаркта и замедлять развитие рассеянного склероза.

Британские ученые ранее выяснили, что красное мясо может навредить работе сердца. Чтобы это выяснить, специалисты изучили данные 20 тыс. человек.

здоровье исследование витамин
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Общество / Названа опасность дефицита витамина D для организма человека
Рейтинг@Mail.ru