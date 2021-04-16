Названа опасность дефицита витамина D для организма человека

Канберра, 16 апреля. Дефицит витамина D, который вырабатывается в организме только под воздействием солнечных лучей, негативно сказывается на работе всех систем организма.

Австралийские ученые решили выяснить, как его недостаток влияет на мышцы человека. Во время экспериментов над мышами они обнаружили, что нехватка витамина D снижает функцию митохондрий, приводящих в действие мышцы.

Именно это, вероятнее всего, снижает мышечную функцию, производительность и восстановление мышечных волокон. Если данный витамин вырабатывается в достаточном количестве, то у пожилых особей грызунов наблюдалось предотвращение возрастной мышечной дегенерации.

Последние исследования говорят о том, что витамин D может не только укреплять кости и зубы, но и обладать другими полезными свойствами. Например, снижать вероятность смерти от инфаркта и замедлять развитие рассеянного склероза.

Британские ученые ранее выяснили, что красное мясо может навредить работе сердца. Чтобы это выяснить, специалисты изучили данные 20 тыс. человек.