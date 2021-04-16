Родившая сына от Тимати Решетова дала родителям совет по воспитанию

Москва, 16 апреля. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, которая родила от музыканта сына Ратмира, поделилась с родителями рекомендациями о воспитании детей.

На своей странице в Instagram Решетова сообщила, что Ратмиру исполнилось полтора года. По словам модели, время с момента рождения сына пролетело для нее незаметно, но это совсем не пугает экс-возлюбленную Тимати. После появления ребенка на свет жизнь модели полностью изменилась, но они с сыном успели сделать за полтора года очень многое.

«Поэтому мой вам совет: используйте время по максимуму, занимайте своего ребенка, развивайте его согласно возможностям, и вырастет вам годный человек», — написала знаменитость.

Решетова выложила снимок с маленьким Ратмиром, сделанный в лифте. Фото с сыном Тимати восхитило подписчиков модели.

«Такой модный, красивый мальчик»; «Кажется, кто-то переплюнул маму по стайлу на этом фото»; «Ну такой мальчишка классный! А время летит, реально!» — написали комментаторы.

Анастасия Решетова постоянно публикует новые снимки в соцсетях, но они не всегда вызывают положительную реакцию. Модель ранее сфотографировалась в традиционном мусульманском наряде, чем возмутила подписчиков.