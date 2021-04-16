Дочь зверски убила своего отца и сбежала на его машине с возлюбленным

Лас-Вегас, 16 апреля. В Лас-Вегасе 16-летняя девушка вместе со своим 18-летним парнем зарезали отца девушки, расчленили и попытались сжечь. После этого преступники скрылись на машине покойного.

Тело Даниэля Халсета, отца девушки, нашли в его доме 9 апреля. Мать погибшего не смогла связаться с ним и забила тревогу. Мужчину зарезали, после чего его труп попытались сжечь. Машину погибшего угнали, а его дочь Сьерра Халсет и ее возлюбленный Аарон Герреро исчезли. На месте преступления полиция обнаружила бензопилу, циркулярку и ручную пилу. Все эти предметы были залиты кровью.

Выяснилось, что Герреро и Халсет убили мужчину. Отец запрещал девочке встречаться с молодым человеком. После этого пара попыталась замести следы преступления и скрылась на автомобиле, планируя начать новую жизнь. Но убийц задержали в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в 420 милях В (675 километрах) от дома.

Ранее ФАН сообщал, что неработающий петербуржец забил до смерти пожилого отца. Мужчина скончался в одной из городских больниц.