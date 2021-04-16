Канадские ученые посоветовали кормящим матерям есть больше мяса и сыра

Оттава, 16 апреля. Рацион женщин во время грудного вскармливания должен включать больше мяса и сыра, что будет полезно для их детей. Об этом рассказали канадские ученые.

Специалисты из Университета Британской Колумбии провели исследование с участием самок грызунов, изучив влияние питания матери на кишечный бактериом потомства, формирование которого происходит еще в период младенчества. Благодаря этому механизму патогенные бактерии не могут размножаться в пищеварительном тракте.

В результате исследователи выяснили, что ключевую роль в этом играют жиры, которые получает из еды кормящая мать. По словам одного из авторов научной работы, доктора Дины Гибсон, употребление насыщенных жиров позволяет улучшить защиту от инфекционных кишечных заболеваний ребенка в уже более взрослом возрасте.

Однако красное мясо может быть опасно для работы сердца. Британские ученые предостерегли от злоупотребления этим продуктом ввиду возможного появления сердечной недостаточности.