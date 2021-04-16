Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы

Тула, 16 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на автомобиль МЧС.

От противоправного деяния пострадал служебный транспорт пожарной службы, мчавшийся на борьбу с огнем. Как предполагают в органах внутренних дел, машина с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами ехала по вызову на пожар в Щекинский район. Учитывая дорожную обстановку водитель транспортного средства выбрал кратчайший путь, пролегавший вдоль забора садоводческого товарищества. Появление рядом с участком крупного автомобиля, двигавшегося на высокой скорости, не понравилось одному из местных дачников.

«По предварительным данным, мужчина бросил камень в машину, разбив стекло боковой двери транспортного средства. Дальнейшее передвижение стало невозможным, экипажу пришлось пересаживаться на другой автомобиль, чтобы продолжить поездку на вызов о пожаре. Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение предполагаемого нарушителя законодательства. В отделе МВД России по Щекинскому району ведется работа, направленная на определение деталей случившегося и мотивов содеянного», – рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

В результате броска камня, который, предположительно, сделал 53-летний местный житель, никто не пострадал. Как стало известно ФАН, несмотря на происшествие, огнеборцы своевременно успели прибыть к месту возгорания.