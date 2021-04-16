Популярный в России агрегатор такси раскрыл доходы своих водителей

Москва, 16 апреля. Выручка водителей сервиса «Яндекс.Такси» в прошлом году составила 300 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году водители сервиса заработали 260 млрд рублей. В компании ожидают, что доходы тех, кто сотрудничает с платформой, продолжат увеличиваться.

Росту доходов в текущем году будет способствовать развитие технологий. В частности совершенствуются подходы к распределению заказов, прогнозированию спроса, построению оптимальных маршрутов, а кроме того, появляются новые возможности для доставки заказов в логистике, заявили в «Яндексе».

Там отмечают, что значительная часть комиссии агрегатора возвращается водителям в виде бонусов, тем самым эффективная комиссия сохраняется на уровне ниже 10%.

Предположение о росте тарифов такси на 5-10% в связи с повышением цен на бензин безосновательно, заявил ранее ФАН руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.