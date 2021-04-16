Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:46
Наука
Собаки способны определять коронавирусную инфекцию с точностью до 96%
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
20:26
Наука
Российские ученые успешно протестировали новый газотурбинный двигатель
20:22
Общество
Московские хирурги удалили у пациента опухоль весом 48,5 килограмма
20:21
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях и похолодании на следующей неделе
20:20
Политика
Москва запретила въезд в Россию восьми американским гражданам
Все новости
Популярный в России агрегатор такси раскрыл доходы своих водителей
yandex.ru  /  ООО «Яндекс»
Экономика

Популярный в России агрегатор такси раскрыл доходы своих водителей

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 20:05
Выручка водителей сервиса «Яндекс.Такси» в прошлом году составила 300 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Москва, 16 апреля. Выручка водителей сервиса «Яндекс.Такси» в прошлом году составила 300 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году водители сервиса заработали 260 млрд рублей. В компании ожидают, что доходы тех, кто сотрудничает с платформой, продолжат увеличиваться.

Росту доходов в текущем году будет способствовать развитие технологий. В частности совершенствуются подходы к распределению заказов, прогнозированию спроса, построению оптимальных маршрутов, а кроме того, появляются новые возможности для доставки заказов в логистике, заявили в «Яндексе».

Там отмечают, что значительная часть комиссии агрегатора возвращается водителям в виде бонусов, тем самым эффективная комиссия сохраняется на уровне ниже 10%.

Предположение о росте тарифов такси на 5-10% в связи с повышением цен на бензин безосновательно, заявил ранее ФАН руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

такси водители доходы яндекс.такси
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Популярный в России агрегатор такси раскрыл доходы своих водителей
Рейтинг@Mail.ru