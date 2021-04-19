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Пензенец пошел под суд за публичное оскорбление в интернете чувств верующих
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко
Общество

Пензенец пошел под суд за публичное оскорбление в интернете чувств верующих

Несоблюдение законодательства при использовании сети Интернет привело жителя Пензы на скамью подсудимых. Он обвиняется в систематическом публичном оскорблении чувств верующих

Пенза, 19 апреля. Несоблюдение законодательства при использовании сети Интернет привело жителя Пензы на скамью подсудимых. Он обвиняется в систематическом публичном оскорблении чувств верующих.

Как сообщила пресс-служба Управления МВД по Пензенской области, горожанин неоднократно позволял себе негативные высказывания, направленные на прихожан и священнослужителей Русской Православной Церкви. Оскорбления в текстовом виде  он размещал в комментариях под постами одной из соцсетей. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 20 000 рублей.

«УМВД России по Пензенской области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения требований действующего законодательства при использовании сети Интернет. Практика показала, что пользователи сети Интернет во время обсуждения злободневных тем зачастую забывают о действующем законе и допускают высказывания и комментарии, подпадающие под статьи административного и даже уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнила пресс-служба УМВД.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские активисты восстанавливают единственный в мире храм святой Аллы Готской. Работы ведутся на народные пожертвования.

россия пенза рпц интернет пензенская область оскорбление чувств верующих
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