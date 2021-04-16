В NI назвали российский Т-14 «танковым кошмаром НАТО»

Вашингтон, 16 апреля. Российский танк Т-14 «Армата» прошел долгий путь от конструкторского бюро до заводского конвейера, но в НАТО уже считают эту машину главной угрозой.

Американский военный эксперт Питер Сучиу назвал российский танк третьего поколения Т-14 «танковым кошмаром НАТО». Это кричащее словосочетание он вынес в заголовок статьи для The National Interest, эксклюзивный перевод которой предлагает Федеральное агентство новостей.

«Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет», — отметил эксперт.

Он уверен, что этот афоризм вполне применим к российскому танку Т-14 на базе универсальной платформы «Армата». Изначально планировалось закупить для Вооруженных сил РФ 2300 этих машин, но их дороговизна скорректировала планы. Министерство обороны РФ решило не списывать со счетов все старые танки, а провести их глубокую модернизацию.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Одной из проблем «Арматы» является, как ни странно, ее революционность, из-за которой у машины обнаруживаются совершенно неожиданные уязвимости, каких нет у танков традиционной компоновки. Однако специалисты «Уралвагонзавода» не боятся трудностей и продолжают развивать Т-14. Летом 2020 года представитель предприятия во время международной военно-технической выставки «Армия-2020» заявил, что реально доработать этот танк до полностью беспилотной машины.

Россия готова предложить «Арматы» на международном рынке. В феврале этого года Рособоронэкспорт впервые провел презентацию Т-14 за границей. Это случилось на Международном военно-техническом салоне IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Сам танк в Абу-Даби не повезли — ограничились макетом и интерактивным стендом.

Питер Сучиу недавно обнаружил еще один любопытный российский танк — «Бурлак». Этот танк создан на шасси от Т-80, а башня у него новая, с низким профилем. В своей статье эксперт высказал мнение, что «Бурлак», хотя и лишен многих продвинутых элементов Т-14, но он гораздо проще и дешевле в изготовлении.