Немного истории

Люди всегда любили развлечься. Так, в славянских странах жителей небольших городов и деревенек развлекали бродячие артисты, а при дворах у царей всегда были скоморохи и шуты, которые веселили публику. Причем это были не просто артисты! Они умели жонглировать, выполняли сложные и порой даже опасные трюки, дрессировали животных и по-настоящему умели смешить публику.

В наши дни археологи находят множество доказательств того, что много веков назад люди могли весело проводить время. К примеру, ученые часто встречают древние рукописи или фрески, где рассказывается о кулачных боях, веселых музыкантах, канатоходцах, гимнастах и невероятных силачах. Тогда они выступали на различных ярмарках и центральных городских площадях, чтобы их увидело как можно больше людей. Позднее появилось такое понятие, как «балаган», который и стал прародителем цирка на Руси.

Но давайте поговорим о мировом масштабе. Так, в середине XVIII столетия в Англии появился самый первый в мире цирк. Его основоположником принято считать Филиппа Астлея, который был очень увлечен лошадьми. Хобби побудило Астлея в 1780 году основать школу верховой езды. Но как привлечь внимание любителей лошадей? Как заставить людей прийти в школу, чтобы заниматься верховой ездой? Астлей нашел выход — он решил проводить впечатляющие шоу, где выступали профессиональные наездники. Идея так понравилась людям, что через некоторое время ему пришлось купить здание с куполом, чтобы проводить дальнейшие выступления. Кстати, тогда это здание люди называли амфитеатром Астлея. Чтобы разнообразить программу и привлечь новых зрителей, было принято решение пригласить артистов. Так в шоу появились акробаты, канатоходцы и, конечно же, клоуны. Представления приобрели огромную популярность, и Астлея вместе с его артистами стали приглашать в другие страны. Как вы могли догадаться, так возникли передвижные цирки — шапито, — которые можно было легко перевозить из города в город.

И вернемся обратно в Россию. Самый первый цирк в нашей стране создали братья Никитины. Несмотря на то, что европейские шоу уже на тот момент были известны по всему миру, российский цирк совершенно не уступал им по зрелищности. В 1883 году возвели здание цирка из дерева в Нижнем Новгороде, а спустя 28 лет благодаря их стараниям на этом месте выросло огромное кирпичное строение. Так что именно братья Никитины и стали основоположниками циркового искусства в России.

На сегодняшний день цирк — это не просто выступления артистов и животных. Это настоящее произведение искусства, которое сочетает в себе как классическую игру, так и опасные трюки, использование современных технологий и, конечно, красочные и запоминающиеся шоу.

Цирковое искусство ежегодно вносит огромный вклад в культурное развитие. Поэтому Европейская цирковая ассоциация в 2010 году предложила внести в праздничный календарь профессиональный праздник для всех, кто причастен к цирку. Так и появился Международный день цирка, который празднуется каждую третью субботу апреля. В 2021 году Международный день Цирка отмечается 17 апреля. Каждый год к празднованию присоединяется множество стран: Россия, Украина, Белоруссия, Германия и много-много других.

Традиции

День цирка можно смело назвать вторым апрельским днем смеха и шуток. Но только он дополняется еще и чествованием таланта, смелости и радости. Как правило, во всех странах в этот день проводятся яркие шоу с участием животных, акробатов, глотателей огня, танцоров, фигуристов и гимнастов. Их выступления можно, конечно же, увидеть в цирке.

Помимо этого, на других площадках организуются различные конкурсы и мастер-классы, где может поучаствовать любой желающий. Особенно такие мероприятия любят дети, ведь именно там они могут окунуться в радостную и волшебную цирковую атмосферу.

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Несколько интересных фактов из мира цирка

• Вы не задумывались, почему манеж в цирке всегда круглый? Как оказалось, это сделано специально для лошадей и наездников, которые выполняют различные трюки в седле. Им необходимо, чтобы лошадь шла исключительно ровно, а сделать это можно только на круглой арене;

• во всем мире установлен стандарт размера манежа — диаметр составляет ровно 13 метров. Причем размер места для выступлений совершенно не зависит от числа зрительных мест;

• у ведущего цирковых шоу есть свое имя, правда, произнести его с первого раза получается не у всех. Их называют шпрехшталмейстерами. Они объявляют названия номеров, выступают вместе с клоунами, а также следят за безопасностью на манеже;

• самым опасным животным для дрессировки считается медведь. По морде льва или тигра можно легко выявить первые признаки агрессии, а с медведями такой фокус, увы, не проходит;

• самым первым клоуном в СССР был Олег Попов. Он был настолько хорош в этом деле, что его выступления желали посмотреть во всех уголках земли. Так, в 1955 году среди зрителей, пришедших на выступление артиста, были замечены представители королевских семей;

• самая высокая пирамида из людей была сделана в Сочи в 2011 году. Однако это не просто акробаты, вставшие на плечи друг другу, все они стояли на спинах бегущих лошадей!

• королеву Викторию восхитил номер дрессировщика животных из США, поэтому в 1833 году она посетила представление аж целых пять раз. В душу ей запал номер мужчины, который клал голову в рот льва.