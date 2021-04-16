Шоуа ответил на слухи о романе с Талышинской из «Непары»

Москва, 16 апреля. Бывший вокалист группы «Непара» Александр Шоуа ответил на слухи о романе с Викторией Талышинской, которые долгое время обсуждали их фанаты и пресса.

На портале Teleprogramma.pro появился новый выпуск «Загугли звезду», в котором экс-солист «Непары» Шоуа опроверг свой роман с коллегой по сцене Талышинской. Он твердо заявил, что никогда между участниками группы не было других отношений кроме рабочих. Наоборот, они часто ругались и спорили. Это было связано с большим масштабом работы, который отнимал у певцов все время и не позволял заниматься личной жизнью.

«Никакого романа между нами не было. Мы пришли в группу в период, когда между нами уже бегала кошка. Мы часто ругались в творческих вопросах. Чаще всего получал я. Такие отношения сложно назвать романом», — поделился Шоуа с журналистами.

Фанаты же все время существования дуэта были уверены, что звезды поют песни друг для друга, признаваясь таким образом в любви.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Группа «Непара» сложилась 18 лет назад, и начала распадаться в 2012 году, когда Шоу завил о начале сольной карьеры. Однако потом еще несколько раз вокалисты пытались соединиться. Последние концерты «Непары» были даны в 2019 году. По словам самого Шоуа, в распаде группы виновата больше Талышинская. Она, в свою очередь, обвинила коллегу в травле и неуважении.

Сейчас Шоуа активно становится гостем телепроектов, на которые его приглашают. Недавно он оказался специальным участником «Маски», представ перед зрителями в костюме Львенка. Позже он назвал основные сложности выступления на проекте.