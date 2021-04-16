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Американский журналист Майкл Бом показал, как «обрусел» на программе у Норкина
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Политика

Американский журналист Майкл Бом показал, как «обрусел» на программе у Норкина

Журналист Майкл Бом из США «обрусел» настолько, что в эфире программы «Место встречи» выразил свое мнение, используя русскую пословицу.

Москва, 16 апреля. Журналист Майкл Бом из США «обрусел» настолько, что в эфире программы «Место встречи» выразил свое мнение, используя русскую пословицу.

В эфире программы на телеканале НТВ речь шла о продвижении программы выплат «компенсаций» потомкам рабов в США. Тема стала актуальной после убийства афроамериканца Джорджа Флойда летом 2020 года. После этого в ряде американских штатов власти решили выдавать по 25 тыс. долларов темнокожим американцам, например, на покупку или ремонт дома.

Гости студии иронично отметили, что для индейцев в США репараций не было. Ведущий Андрей Норкин подчеркнул, что в СССР оказывалась помощь народам Севера, но это были выплаты именно народам, а не определенной группе лиц.

pixabay.com  / 

Свое мнение высказал американский журналист Майкл Бом, который напомнил, что с момента упразднения рабства в США прошло 150 лет, и тогда каждому освобожденному рабу обещали одного осла и 40 акров.

«Сейчас говорить о репарациях — хороша ложка к обеду, а так уже много лет прошло», — заявил Майкл Бом во время программы.

Журналист добавил, что заниматься репарациями нужно было, когда это было актуально.

Ранее Германия признала ответственность за геноцид народов гереро и нама в Намибии, но не спешит компенсировать африканской стране нанесенный ущерб.

норкин место встречи майкл бом
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