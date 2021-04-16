Альпаки могут подарить человечеству защиту от коронавируса

Сантьяго, 16 апреля. Антитела, содержащиеся в крови южноамериканских альпак, блокируют размножение коронавируса. Об этом сообщили исследователи из университета Austral в Чили.

Совместное исследование группы ученых из Чили, ЕС и Австралии показало, что антитела альпак обладают высокой активностью в отношении наиболее распространенных штаммов Covid-19 и могут быть использованы для создания вакцины.

«Недавние результаты, полученные совместно с университетом Квинсленда показали, что антитела способны нейтрализовать южноафриканский и британский варианты, а также прочно связываться с шиповидным белком бразильского варианта», — сообщил академик медицинского факультета Южного Университета Чили Алехандро Рохас.

Для проведения дальнейших исследований и разработки вакцины на основе антител альпак требуется выделение дополнительных денежных средств. Как признаются сами исследователи, отсутствие государственной поддержки негативно сказывается на темпах разработки: при наличии финансирования они могли бы приступить к клиническим испытаниям еще год назад.

Предполагается, что в случае успешного завершения разработки, полученная вакцина будет использована в странах Латинской Америки, испытывающих дефицит поставок вакцин от Covid-19.