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Президент ЦАР вручил государственные награды руандийским миротворцам
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Весь мир

Президент ЦАР вручил государственные награды руандийским миротворцам

Руандийский миротворческий контингент завершил годичную миссию в Центральноафриканской Республике.

Банги, 16 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в торжественной обстановке вручил медали руандийским миротворцам, завершившим годичную миссию в республике.

В ответной речи командующий силами Руанды полковник Джозеф Байингана Сафари поблагодарил главу ЦАР за оказанную честь.

«Медаль является символом самоотверженности и самопожертвования человека. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в установление мира в Центральноафриканской Республике», — заявил полковник.

Также офицер поздравил подчиненных с завершением миссии и отметил, что их труд высоко оценен гражданами ЦАР.

Центральноафриканские вооруженные силы при поддержке руандийских военнослужащих и консультативной помощи российских инструкторов разгромили организованные бандформирования, угрожавшие миру и спокойствию граждан республики. Об этом на заседании Африканского клуба заявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Теперь главной задачей правительства страны становится восстановление национальной экономики.

африка цар
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