«Спартак» не станет приглашать португальского тренера Фонсеку

Москва, 16 апреля. Московский «Спартак» опроверг интерес к главному тренеру итальянской «Ромы» Паулу Фонсеке.

Руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг появившуюся в итальянских СМИ информацию о планах пригласить португальского наставника Паулу Фонсеку на пост главного тренера. По его словам, руководство не рассматривало и не будет рассматривать кандидатуру 48-летнего специалиста. С 2019 года Фонсека возглавляет итальянскую «Рому». После 30 туров римский клуб с 54 очками занимает седьмое место в серии А.

Ранее голкипера московского «Локомотива» Маринато Гильерме дисквалифицировали на два матча РПЛ за неприличные жесты в адрес болельщиков «Спартака». Соответствующее решение приняли члены КДК РФС.