Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен

Москва, 16 апреля. Российская актриса Настасья Самбурская ответила на вопросы подписчиков в Instagram и раскрыла, в частности, назначение скотча во время съемок интимных сцен.

Поклонников знаменитости интересовало, возникает ли между актерами страсть при съемках постельных сцен. Самбурская поспешила опровергнуть этот распространенный стереотип. Артистка призналась, что испытывает неудобства во время процесса, поэтому желает, чтобы он поскорее завершился. Партнерам по площадке не до флирта, тем более когда на них смотрит толпа из операторов, режиссеров и других членов съемочной команды.

Также Самбурская показала фото, на котором ее грудь обмотана скотчем. Сделано это для того, чтобы сымитировать эффект наготы.

«Ну какая там химия! Я вечно облепливаюсь скотчем, и группа из 40 человек смотрит. Честно, не до этого. Хочется только одного: чтобы побыстрее это все закончилось», — уточнила знаменитость.

Prt Scr instagram.com / @samburskaya

Последние несколько недель вокруг Самбурской не утихает скандал, связанный с ее работой с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Он добивается возврата вложенных в ее сольную карьеру средств, но актриса отказывается выплачивать полную сумму. Звезда и вовсе пообещала раскрыть неизвестные публике подробности работы продюсера.