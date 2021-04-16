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Аналитик Бабич о Байдене: Он понимает, что ему простят, а что — нет
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
Политика

Аналитик Бабич о Байдене: Он понимает, что ему простят, а что — нет

Журналист и аналитик Дмитрий Бабич высказался о том, чем сегодня руководствуется американский президент Джо Байден и почему в его действиях столько «логики».

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции» журналист и аналитик Дмитрий Бабич высказался о том, чем руководствуется президент США Джо Байден в своих действиях.

Эксперту задали вопрос о том, как он оценивает здоровье американского лидера, чья забывчивость и вечные оговорки успели стать поводом для шуток в Сети.

«В его возрасте это бывает, но у него очень хорошо развит инстинкт самосохранения. Как опытный политик он понимает, что ему простят, а что ему не простят. Ему простят сейчас любую ложь, любую непоследовательность, если она будет направлена против России или Китая — так называемых врагов Америки», — рассудил эксперт.

По его словам, Байден может делать что угодно в рамках влияния американских гендерактивистов, которые кардинальным образом меняют инфраструктуры и саму жизнь в стране. Роковым шагом в таких условиях станет любая деятельность, направленная на реальный компромисс с Россией или Китаем.

Очевидно, Байден прекрасно понимает, где ему лично угрожает опасность, поэтому оскорбить президента ядерной державы для него не проблема. Проблемы начнутся, если он пойдет против своих радикальных левых и той тоталитарной логики, которая сегодня установилась в США.

«Можно делать самые безответственные заявления о России и Китае, можно путать их руководителей, путать цифры — все это будет прощено. Нельзя пытаться остановить ту идеологию, которая господствует сейчас в США, идеологию ультралиберализма, приверженцы которой считают Россию и Китай своими врагами и думают, что там необходима смена режима», — резюмировал эксперт.

Ранее в ходе пресс-конференции российский журналист американского происхождения Тим Керби заявил, что мир сегодня все больше разделяется на западный и восточный.

 

россия сша джо байден либералы
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