Аналитик Бабич назвал чертой тоталитарных режимов санкции США против РФ

Санкт-Петербург, 16 апреля. Журналист, аналитик Дмитрий Бабич сравнил американские санкции в отношении Российской Федерации с тоталитарным режимом.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по теме «Чем ответит Россия на новые американские санкции», которую организовали Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот». По словам эксперта, Соединенные Штаты могут себе позволить делать противоречивые заявления, так как от населения страны они не получают нормальную критику и вопросы.

«Это черта всех тоталитарных режимов<...>Мы пока слава богу стоим на месте и никак не поддаемся этим влияниям и в итоге там некоторое замешательство – они говорят, как же так, санкции не действуют. Значит надо их усилить», — подчеркнул Бабич.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем заявил, что Москва прекратит в РФ деятельность американских фондов, которые вмешиваются во внешнюю политику государства.