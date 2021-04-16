Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
20:26
Наука
Российские ученые успешно протестировали новый газотурбинный двигатель
20:22
Общество
Московские хирурги удалили у пациента опухоль весом 48,5 килограмма
20:21
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях и похолодании на следующей неделе
20:20
Политика
Москва запретила въезд в Россию восьми американским гражданам
20:18
Общество
Алиханов: подорожание жилья — часть капитализации Калининградской области
Все новости
Крымских блогеров восхитил «Памятник примирению» в Севастополе
Prt Scr youtube.com  /  NE FOTOGRAF
Общество

Крымских блогеров восхитил «Памятник примирению» в Севастополе

«Памятник примирению» и облагороженный сквер недавно появились в Севастополе. Крымские блогеры рассказали, чем их поразил монумент и общественное пространство вокруг него.

, 16 апреля. «Памятник примирению» и облагороженный сквер недавно появились в Севастополе. Крымские блогеры рассказали, чем их поразил монумент и общественное пространство вокруг него.

Недавно заброшенное место в Севастополе облагородили. На одном из пустырей появился сквер, над которым возвышается «Памятник примирению». Это женская фигура, олицетворяющая родину, Россию, мать. Она покрыта сусальным золотом. Высота монумента достигает 25 метров. Памятник посвятили 100-летию завершения Гражданской войны на юге России, рассказали крымские блогеры на своем канале в YouTube.

«Состоит этот монумент из нескольких деталей. Вертикальный высокий пьедестал, на котором расположена фигура. Внизу должны появиться скульптуры белогвардейца и красноармейца. Прилегающую территорию вокруг обустроили очень хорошо», — отметили блогеры.

Пространство рядом с памятником превратилось в целую ландшафтную зону. Смотровая площадка украшена ярусами с розами. Установлены прозрачные ограждения из стекла. Также положена нескользкая плитка и есть поручни.

«Отсюда открывается шикарный вид на Херсонес и Владимирский собор. Находится комплекс на Катерной улице, и в народе он стал Катерной набережной. Надеюсь, памятник будет напоминанием о том, что не должно повториться гражданской войны», — подчеркнули авторы блога.

Также во время строительства продумали парковки. Нарастили берег Карантинной бухты и укрепили его с помощью металлической сетки и камней. Вокруг сделали широкие газоны и высадили много деревьев.

«Памятник и прилегающую территорию планируют объединить в комплекс, культурный кластер на мысе Хрустальный. Объемы строительства потрясают воображение. Это грандиозный проект для всех жителей Севастополя и гостей города. Рядом производят капитальный ремонт набережной “Парка победы”, парки и скверы активно обустраиваются, город преображается с каждым днем. Севастополь молодец», — подытожили блогеры.

Официального открытия монумента еще не было. При этом людей пропускают посмотреть и прогуляться по территории нового сквера.

До этого сообщалось, что на майские праздники практически не осталось свободных мест в отелях Крыма. На полуостров массово едут на День Победы.

крым блогер монумент "примирению"
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Общество / Крымских блогеров восхитил «Памятник примирению» в Севастополе
Рейтинг@Mail.ru