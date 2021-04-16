Крымских блогеров восхитил «Памятник примирению» в Севастополе

, 16 апреля. «Памятник примирению» и облагороженный сквер недавно появились в Севастополе. Крымские блогеры рассказали, чем их поразил монумент и общественное пространство вокруг него.

Недавно заброшенное место в Севастополе облагородили. На одном из пустырей появился сквер, над которым возвышается «Памятник примирению». Это женская фигура, олицетворяющая родину, Россию, мать. Она покрыта сусальным золотом. Высота монумента достигает 25 метров. Памятник посвятили 100-летию завершения Гражданской войны на юге России, рассказали крымские блогеры на своем канале в YouTube.

«Состоит этот монумент из нескольких деталей. Вертикальный высокий пьедестал, на котором расположена фигура. Внизу должны появиться скульптуры белогвардейца и красноармейца. Прилегающую территорию вокруг обустроили очень хорошо», — отметили блогеры.

Пространство рядом с памятником превратилось в целую ландшафтную зону. Смотровая площадка украшена ярусами с розами. Установлены прозрачные ограждения из стекла. Также положена нескользкая плитка и есть поручни.

«Отсюда открывается шикарный вид на Херсонес и Владимирский собор. Находится комплекс на Катерной улице, и в народе он стал Катерной набережной. Надеюсь, памятник будет напоминанием о том, что не должно повториться гражданской войны», — подчеркнули авторы блога.

Также во время строительства продумали парковки. Нарастили берег Карантинной бухты и укрепили его с помощью металлической сетки и камней. Вокруг сделали широкие газоны и высадили много деревьев.

«Памятник и прилегающую территорию планируют объединить в комплекс, культурный кластер на мысе Хрустальный. Объемы строительства потрясают воображение. Это грандиозный проект для всех жителей Севастополя и гостей города. Рядом производят капитальный ремонт набережной “Парка победы”, парки и скверы активно обустраиваются, город преображается с каждым днем. Севастополь молодец», — подытожили блогеры.

Официального открытия монумента еще не было. При этом людей пропускают посмотреть и прогуляться по территории нового сквера.

До этого сообщалось, что на майские праздники практически не осталось свободных мест в отелях Крыма. На полуостров массово едут на День Победы.