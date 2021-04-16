Россия опубликовала ответные меры на санкции США

Москва, 16 апреля. МИД Российской Федерации опубликовал список ответных мер на санкции Соединенных Штатов на сайте ведомства.

Об этом сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства. В соответствующий перечень входит высылка американских дипломатов в количестве, соразмерном с акцией Вашингтона против российских послов.

«Обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений», — сообщил МИД РФ.

Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что американская сторона получила информацию о российских ответных мерах и ждет деталей.