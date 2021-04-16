Более четверти россиян погибли под колесами пьяных водителей в 2020 году

Москва, 16 апреля. Каждое седьмое ДТП в России происходит из-за пьяных водителей, а каждый шестой погибает в подобных авариях.

Более четверти всех погибших на дорогах России в прошлом году стали жертвами ДТП с участием пьяных водителей или признаками опьянения. Об этом говорится в материалах Научного центра безопасности дорожного движения о дорожно-транспортной аварийности в РФ за 2020 год.

В прошлом году каждая седьмая авария происходила с участием водителей в состоянии опьянения. При этом более четверти (28%) от всех погибших на дорогах страны составляют погибшие именно в происшествиях с пьяными водителями или с признаками опьянения.

По информации МВД, в данных происшествиях погиб каждый шестой пострадавший. При этом в выходные дни аварийность с участием водителей с признаками опьянения значительно выше по сравнению с другими днями недели, подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в Приморье задержали пьяного водителя, устроившего аварию с жертвами. В ДТП пострадали пассажиры двух машин.