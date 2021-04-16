Скончалась звезда «Гарри Поттера» и «Острых козырьков»

Лондон, 16 апреля. Британская актриса Хелен МакКрори умерла на 53-м году жизни. Ее смерть подтвердил супруг Дэмиэн Льюис.

По предварительной информации, причиной смерти Хелен МакКрори стал рак. Актриса умерла дома после продолжительной борьбы с болезнью.

Хелен МакКрори сыграла Нарциссу Малфой в фильмах о Гарри Поттере и Полли Грэй в сериале "Острые козырьки". Кроме фильмов звезда была успешной театральной актрисой. Она вступила в брак с актером Дэмиэном Льюисом в 2007 году, пара воспитывала двоих детей.