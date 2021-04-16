МИД РФ анонсировал высылку польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

Москва, 16 апреля. Россия вышлет дипломатов Польши в ответ на действия властей страны.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД России. В ведомстве уточнили, что из России будет выслано пять польских дипломатов.

«Мы обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов», — указывается в сообщении дипведомства.

Ранее трех сотрудников посольства РФ в Варшаве признали персонами нон грата из-за якобы «нарушения условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Польше». Кроме того, посла России в Польше Сергея Андреева 16 апреля вызвали в МИД республики.