Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
20:26
Наука
Российские ученые успешно протестировали новый газотурбинный двигатель
20:22
Общество
Московские хирурги удалили у пациента опухоль весом 48,5 килограмма
20:21
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях и похолодании на следующей неделе
20:20
Политика
Москва запретила въезд в Россию восьми американским гражданам
20:18
Общество
Алиханов: подорожание жилья — часть капитализации Калининградской области
Все новости
Автомобиль армии ЦАР подорвался на мине боевиков в районе города Амадагаза
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков
Весь мир

Автомобиль армии ЦАР подорвался на мине боевиков в районе города Амадагаза

После разгрома бандформирований армией ЦАР, оставшиеся радикалы начали минировать дороги. На западе страны подорвался автомобиль вооруженных сил.

Банги, 16 апреля. Автомобиль вооруженных сил ЦАР подорвался на мине в районе города Амадагаза на западе республики. Как сообщили источники издания Ndjoni Sango в силовых структурах, взрывное устройство установили боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Правоохранительные органы ЦАР совместно с военнослужащими и при поддержке российских инструкторов ведут зачистку близлежащей территории, где бандиты произвели минирование дороги. Силовики рассчитывают задержать радикалов, чтобы получить важную информацию, в частности, откуда у них появилась взрывчатка.

В отношении Центральноафриканской Республики действует оружейное эмбарго ООН, которое накладывает широкие ограничения на поставки военной техники и боеприпасов в страну. Под это попадают и мины, которых ранее в наличии у боевиков не было. Силовики ЦАР склоняются к мнению, что радикалы могли получить взрывные устройства недавно из-за границы.

Центральноафриканские власти неоднократно отмечали, что оружейное эмбарго направлено, в первую очередь, против армии страны. Оно ограничивает возможности вооруженных сил эффективно противостоять боевикам.

Тем не менее за последние несколько месяцев правительственные войска установили контроль над всей территорией страны. Как отметил советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров, лишь в отдельных районах остались небольшие группы бандитов, которые скоро будут нейтрализованы. Теперь основной задачей для властей республики стало восстановление государственной экономики.

африка цар
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Автомобиль армии ЦАР подорвался на мине боевиков в районе города Амадагаза
Рейтинг@Mail.ru