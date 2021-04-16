Автомобиль армии ЦАР подорвался на мине боевиков в районе города Амадагаза

Банги, 16 апреля. Автомобиль вооруженных сил ЦАР подорвался на мине в районе города Амадагаза на западе республики. Как сообщили источники издания Ndjoni Sango в силовых структурах, взрывное устройство установили боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Правоохранительные органы ЦАР совместно с военнослужащими и при поддержке российских инструкторов ведут зачистку близлежащей территории, где бандиты произвели минирование дороги. Силовики рассчитывают задержать радикалов, чтобы получить важную информацию, в частности, откуда у них появилась взрывчатка.

В отношении Центральноафриканской Республики действует оружейное эмбарго ООН, которое накладывает широкие ограничения на поставки военной техники и боеприпасов в страну. Под это попадают и мины, которых ранее в наличии у боевиков не было. Силовики ЦАР склоняются к мнению, что радикалы могли получить взрывные устройства недавно из-за границы.

#CENTRAFRIQUE_DÉFENSE : Un véhicule des forces coalisées,en particulier des forces armées centrafrcaine en mission est tombé sur une mine posé par les combattants rebelles et mercenaires des patriotes pour le changement ''CPC''à AMADAGAZA. pic.twitter.com/kxl83lggjK — BÉ-AFRIKA-SANGO (@be_sango) April 15, 2021

Центральноафриканские власти неоднократно отмечали, что оружейное эмбарго направлено, в первую очередь, против армии страны. Оно ограничивает возможности вооруженных сил эффективно противостоять боевикам.

Тем не менее за последние несколько месяцев правительственные войска установили контроль над всей территорией страны. Как отметил советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров, лишь в отдельных районах остались небольшие группы бандитов, которые скоро будут нейтрализованы. Теперь основной задачей для властей республики стало восстановление государственной экономики.