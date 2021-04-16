Франция и Италия объединились против Турции в Ливии

Специальный посланник Франции в Ливии Пол Солер отправился в Рим, чтобы обсудить ситуацию в североафриканской стране.

После совместного визита в Триполи 25 марта министров иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и Франции Жан-Ива Ле Дриана европейские государства стараются координировать свои действия относительно Ливии. Страны стремятся сдержать влияние Турции в государстве, поскольку Анкара намерена заполучить большое количество контрактов на восстановление после многолетнего конфликта на севере Африки.

Спецпосланник Франции

До 2017 года Пол Солер занимал должность представителя французского президента по ливийским вопросам, после чего его отправили в Амман в качестве главного советника посла.

Политический прогресс в Ливии, который начался с появления переходного правительства, открыл возможности для сотрудничества. Италия назначила спецпосланника в североафриканской стране, а позже появилась информация, что и Вашингтон последует примеру Рима. Так Париж решил вернуть Пола Солера в команду Макрона как опытного в данной тематике специалиста.

Солер служил в разведке в рядах 13-го парашютно-драгунского полка французской армии. В Амман его отправили в качестве члена кризисной группы Министерства иностранных дел.

Турция в Ливии

В понедельник, 12 апреля, премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба во главе делегации из 14 министров посетил Анкару, где провел ряд встреч с высокопоставленными турецкими чиновниками, включая президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Диалог закончился подписанием ряда совместных соглашений. Например, турецкая компания Ronesans (Rönesans) Holding договорилась с ливийской стороной о строительстве трех электростанций, пассажирского терминала в международном аэропорту Триполи и торгового центра.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров объявили, что государства согласились вместе бороться с нелегальной миграцией, контрабандой людей, обмениваться опытом в области подпольного перемещения беженцев, увеличить объем двусторонней торговли до пяти миллиардов долларов.

Диппредставительство Евросоюза

Париж и Рим настойчиво добиваются открытия дипломатического представительства ЕС в Триполи. Однако Брюссель настаивает на полном выводе иностранных наемников из Ливии, чему всячески препятствует Турция.

Осенью прошлого года стороны ливийского конфликта установили перемирие. В силу вступило женевское соглашение, достигнутое на переговорах Совместного военного комитета «5+5» в Швейцарии. В Ливии установился режим постоянного прекращения огня.

Документ также регламентировал вывод из государства иностранных боевиков до 23 января 2021 года. Анкара не вернула наемников в положенный срок.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман обвинил Турцию в неэффективном выводе иностранных наемников. Он заявил, что часть радикальных исламистов, покинувших североафриканскую страну 25 марта, до сих пор находится на территории республики.

Действия Анкары мешают Парижу и Риму развивать отношения с Триполи, что вынуждает европейские державы искать дополнительные пути сотрудничества. Например, 8 апреля Пол Солер встретился со спецпосланником ООН в Ливии Яном Кубишем. Стороны обсудили турецкое военное вмешательство в дела североафриканского государства.

13 апреля министр ВС Франции Флоранс Парли встретилась с итальянским коллегой Лоренцо Герини. Центральной темой переговоров тоже стала Ливия.