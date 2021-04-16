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Куба осталась без присмотра, Рауль Кастро ушел в отставку
Prt Scr twitter.com  /  @EmbaCubaUS
Весь мир

Куба осталась без присмотра, Рауль Кастро ушел в отставку

Человек-эпоха кубинской политики решил отправиться на заслуженный отдых.

Гавана, 16 апреля. Куба переживает смену эпох: Рауль Кастро, младший брат и ближайший сподвижник лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщил о своей отставке с поста главы Коммунистической партии Кубы.

Фактически Рауль, возглавивший страну в 2006 году после ухода с поста Фиделя Кастро, еще в 2018 году передал власть своему заместителю Мигелю Диас-Канелю, сосредоточившись на партийной работе. Рауль и Фидель возглавляли страну более 50 лет. За это время они создали в Латинской Америке государство с продвинутой медициной и передовым образованием, которое, несмотря на тотальную блокаду со стороны США и их союзников, долгие годы оставалось плацдармом социализма в Западном полушарии, даже во времена, когда социализм, казалось, исчерпал себя. 

Правление Рауля Кастро ознаменовалось рядом послаблений во внутренней и внешней политике. Гражданам Острова Свободы стала доступна частная собственность. Появилась возможность распоряжаться недвижимостью и покупать автомобили. Кубинцы смогли пользоваться интернетом и мобильными телефонами — без необходимости получать специальное разрешение. Также при младшем Кастро на острове стали действовать особые экономические зоны, были легализованы некоторые виды предпринимательской деятельности, а гражданам упростили выезд за рубеж. Можно сказать, что Рауль стал автором Кубинского НЭПа.

В период правления Барака Обамы улучшились отношения Кубы с США. Американский лидер даже посетил остров с официальным визитом, что стало первым подобным визитом с 1928 года. Рауль сумел договориться с международными кредиторами о списании и реструктуризации большей части государственного долга.

Послабления Рауля Кастро стали для кубинцев, привыкших к политике ограничений Фиделя, долгожданным глотком свободы. Это придало новый импульс развитию общества и страны. И хотя Рауль отступил от линии, проводимой его братом на протяжении 40 с лишним лет, он оставил после себя страну, с большей уверенностью смотрящей в будущее, чем та, которую он когда-то принял.

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