Журналист Тим Керби прокомментировал отзыв военных сил США

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции» российский журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби оценил ситуацию с отзывом военных сил США.

Один из вопросов, заданных эксперту, касался отмены захода кораблей американских ВМС в Черное море. По заверениям Керби, изначальная угроза таковой уже не является.

«Всем известно, как организованы ВМС США и что они прекрасны для Второй мировой войны, но не для современных конфликтов. Вот эти корабли, находящиеся на поверхности воды — это уже отсталое, прошлое, особенно большого размера, с большим экипажем», — сказал эксперт.

Проблема в том, что эсминцы могут обладать возможностью направлять ядерные заряды на территорию России. Однако Керби говорит, что у американцев такая возможность и так есть — через Турцию, Польшу, Южную Корею и Тихоокеанские моря — нет никакой разницы, будут корабли в море или нет.

«Могу вам сказать, что только командиры кораблей точно знают, что произошло, и Бог. Бог пока молчит, а командиры нам не скажут. Скорее всего, есть какая-то банальная бюрократическая причина», — резюмировал журналист.

На повестку дня встал и вопрос о выводе американских войск из Афганистана. Солдаты США уходят с территорий, не решив проблему Талибана, так же как когда-то страну покинули войска СССР, и власть захватили моджахеды. В этой ситуации легко увидеть историческую параллель.

«Интересно, когда Трамп попробовал делать то же самое, то все демократы были против. Теперь же их человек старается, поэтому дело доброе. И не забудьте, что когда они вывели войска из Ирака, то многие все равно остались там, их просто переименовали. Они теперь защищают посольство США, самое большое посольство в мире, которое, по-моему, занимает огромное пространство», — отметил специалист.

По мнению Керби, даже если американцы официально выведут войска, то базы и солдаты все равно останутся там. В случае же полного опустошения территории Афганистана от американских солдат там появится новая сила, или настанет анархия.

«Страна никогда не была очень объединенной, это даже больше территория, чем страна. Но какая разница, им по фигу в Вашингтоне», — сделал вывод журналист.

Также Тим Керби в ходе прошедшей конференции прокомментировал охлаждение отношений между Россией и США.