Дело Флойда и BLM привели к росту числа убийств в США

Вашингтон, 16 апреля. Попытки сократить финансирование полиции в рамках лозунга defund the police привели к росту количества убийств в США. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном Фондом правовой защиты правоохранительных органов.
Как показало исследование, рост числа убийств в десяти крупных городах США совпал с сокращение количества арестов и обысков.
«Эти данные показывают, что там, где население проявляло больше сопротивления по отношению к правоохранительным органам и активнее требовало сокращения числа полицейских, произошло больше убийств», — сообщил изданию The Epoch Time председатель Фонда правовой защиты правоохранительных органов Джейсон Джонсон.
Представители фонда отмечают, что их цель — поддержка и защита правоохранительных органов, а также просвещение общественности касательно рисков и угроз для офицеров полиции.
Пандемия и Флойд
После убийства Джорджа Флойда 25 мая 2020 года активисты требовали у властей сократить финансирование полиции. Власти Портленда, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка выполнили эти требования, после чего столкнулись с резким ростом числа насильственных преступлений.
Эксперты считают, что Как объясняют эксперты, рост убийств произошел из-за пандемии коронавируса, ухудшения социально-экономического положения населения, требований о лишении полиции финансирования и их деморализующее воздействие на полицейских.
«Во многих городах было сокращено финансирование полиции, или же звучали угрозы об этом и об ограничении полномочий сотрудников. Это привело к отстраненности полицейских от своих служебных обязанностей вследствие сокращения финансирования или излишнего давления, что создало условия для роста преступности», — заявил в интервью изданию The Epoch Time преподаватель в Университете Нью-Хейдена Кеннет Грей.
Член общественной организации Violence Interrupters («Борцы с насилием») Тио Хардиман придерживается другой точки зрения, утверждая, что число убийств в Чикаго выросло в 2020 году, несмотря на выделение более чем 81 млн долларов в бюджет полиции.
«Я не против полиции, но реальность такова, что полицейские не пытаются остановить убийства. Полицейских обучают начинать действовать только после того, как человек уже совершил преступление. Что касается предотвращения насилия, нам нужны хорошо обученные люди, которые знают, как остановить убийства», — отметил Хардиман.