Вашингтон, 16 апреля. Попытки сократить финансирование полиции в рамках лозунга defund the police привели к росту количества убийств в США. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном Фондом правовой защиты правоохранительных органов.

Как показало исследование, рост числа убийств в десяти крупных городах США совпал с сокращение количества арестов и обысков.

Федеральное агентство новостей /

«Эти данные показывают, что там, где население проявляло больше сопротивления по отношению к правоохранительным органам и активнее требовало сокращения числа полицейских, произошло больше убийств», — сообщил изданию The Epoch Time председатель Фонда правовой защиты правоохранительных органов Джейсон Джонсон.

Представители фонда отмечают, что их цель — поддержка и защита правоохранительных органов, а также просвещение общественности касательно рисков и угроз для офицеров полиции.

Пандемия и Флойд

После убийства Джорджа Флойда 25 мая 2020 года активисты требовали у властей сократить финансирование полиции. Власти Портленда, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка выполнили эти требования, после чего столкнулись с резким ростом числа насильственных преступлений.

Эксперты считают, что Как объясняют эксперты, рост убийств произошел из-за пандемии коронавируса, ухудшения социально-экономического положения населения, требований о лишении полиции финансирования и их деморализующее воздействие на полицейских.

«Во многих городах было сокращено финансирование полиции, или же звучали угрозы об этом и об ограничении полномочий сотрудников. Это привело к отстраненности полицейских от своих служебных обязанностей вследствие сокращения финансирования или излишнего давления, что создало условия для роста преступности», — заявил в интервью изданию The Epoch Time преподаватель в Университете Нью-Хейдена Кеннет Грей.

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Член общественной организации Violence Interrupters («Борцы с насилием») Тио Хардиман придерживается другой точки зрения, утверждая, что число убийств в Чикаго выросло в 2020 году, несмотря на выделение более чем 81 млн долларов в бюджет полиции.