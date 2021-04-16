Женщины спасли собаку, провалившуюся в заброшенный колодец под Иваново

Иваново, 16 апреля. Инцидент, едва не завершившийся для животного трагедией, произошел на улице Куйбышева в городе Южа.

Три местных жительницы услышали жалобный вой попавшего в ловушку пса и поспешили на помощь. Собака провалилась в заброшенный колодец, расположенный между бывшим детсадом и жилым домом. Операция по спасению «узника» прошла благополучно.

Узнав о случившемся, горожане возмутились в социальных сетях отсутствием ограждения в опасной зоне. По их словам, в заросшую травой яму могли провалиться не только животные, но и дети.

Провалившегося под лед реки теленка вытащили сотрудники спасательной службы Челябинска, сообщал ФАН.