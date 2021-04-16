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Минэнерго готово поддержать ограничения на экспорт ряда нефтепродуктов
Федеральное агентство новостей
Экономика

Минэнерго готово поддержать ограничения на экспорт ряда нефтепродуктов

Министерство энергетики Российской Федерации не против введения временных ограничений на экспорт некоторых нефтепродуктов.

Москва, 16 апреля. Министерство энергетики Российской Федерации не против введения временных ограничений на экспорт некоторых нефтепродуктов.

Об этом стало известно в ходе беседы вице-премьера РФ Александра Новака с журналистами. Данная мера сегодня является предметом обсуждения в правительстве страны, заявил он.

«Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период», — добавил чиновник.

Определиться по данному вопросу кабмин собирается уже в ближайшее время. Меры могут быть предприняты в целях стабилизации на внутреннем рынке России.

Заместитель председателя правительства ранее рассказал о международном сотрудничестве России в сфере водородной энергетики. Энергетическая политика страны полностью соответствует мировым трендам, уверяет Александр Новак.

кабмин новак нефтепродукты минэнерго рф экспорт нефтепродуктов
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