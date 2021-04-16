Минэнерго готово поддержать ограничения на экспорт ряда нефтепродуктов

Москва, 16 апреля. Министерство энергетики Российской Федерации не против введения временных ограничений на экспорт некоторых нефтепродуктов.

Об этом стало известно в ходе беседы вице-премьера РФ Александра Новака с журналистами. Данная мера сегодня является предметом обсуждения в правительстве страны, заявил он.

«Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период», — добавил чиновник.

Определиться по данному вопросу кабмин собирается уже в ближайшее время. Меры могут быть предприняты в целях стабилизации на внутреннем рынке России.

Заместитель председателя правительства ранее рассказал о международном сотрудничестве России в сфере водородной энергетики. Энергетическая политика страны полностью соответствует мировым трендам, уверяет Александр Новак.