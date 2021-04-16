Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 19:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Ольга Орлова ответила на вопрос о дедовщине в группе «Блестящие»
19:12
Общество
Председатель СК РФ назвал коронавирус «настоящим испытанием» для врачей
19:09
Политика
Журналист Тим Керби: США могут нажать на красную кнопку, но они не будут этого делать
19:09
Видео
Более восьми млн россиян вакцинировались от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ
19:09
Технологии
На Украине испытывают двигатель для новой сверхзвуковой ракеты «Молния»
19:08
Общество
Мэрия Пензы закупит поздравительные открытки на 107 тысяч рублей
19:07
Общество
Женщины спасли собаку, провалившуюся в заброшенный колодец под Иваново
19:05
Происшествия
В Пензе нашли обвиняемого в убийстве россиянина и изнасиловании его подруги в Таиланде
19:05
Происшествия
Один человек погиб на пожаре в Перми
19:02
Экономика
Минэнерго готово поддержать ограничения на экспорт ряда нефтепродуктов
19:01
Общество
Пользователи «Госуслуг» смогут получать сведения о жилье в личном кабинете автоматически
18:59
Общество
Аэропорты Москвы будут работать в ограниченном режиме из-за репетиций парада Победы
18:59
Общество
Петербуржцы просят решить проблему с хаотичными парковками электросамокатов
18:59
Происшествия
Полицейские задержали двух пьяных стрелков в Смоленске
18:58
Весь мир
«Хезболла» запасается лекарствами и топливом в преддверии краха экономики Ливана
18:56
Общество
В Санкт-Петербурге готовят ограничения для уличных музыкантов
18:56
Происшествия
Житель Краснодарского края до смерти забил свою бабушку
18:56
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины к любому развитию событий в отношениях с РФ
18:55
Общество
Масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая
18:54
Политика
Власти РФ 16 апреля опубликуют санкционный список граждан США
Все новости
Пользователи «Госуслуг» смогут получать сведения о жилье в личном кабинете автоматически
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер
Общество

Пользователи «Госуслуг» смогут получать сведения о жилье в личном кабинете автоматически

Сведения о недвижимости вскоре появятся в личных кабинетах россиян на портале «Госуслуги».

Москва, 16 апреля. Сведения о недвижимости вскоре появятся в личных кабинетах россиян на портале «Госуслуги».

В тот момент, когда пользователь открывает вкладку об имуществе, эти данные будут подгружаться из системы Росреестра в автоматическом режиме. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

В четвертом квартале все виды выписок Росреестра будут предоставляться на портале менее чем за 20 секунд. В этом случае не придется ждать в течение нескольких дней, пока такая выписка будет оформлена.

А в ближайшие месяцы предполагается упростить порядок получения выписок Росреестра. На сегодняшний день для этого требуется усиленная цифровая подпись. Шадаев добавил, что к концу 2021 года через портал «Госуслуги» планируется запустить систему уведомлений о регистрации недвижимости или приостановке регистрации.

Ранее стало известно, что россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде. Для этого не потребуется предоставлять оригиналы документов.

госуслуги росреестр недвижимость
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Новости партнеров
Все новости / Общество / Пользователи «Госуслуг» смогут получать сведения о жилье в личном кабинете автоматически
Рейтинг@Mail.ru