Пользователи «Госуслуг» смогут получать сведения о жилье в личном кабинете автоматически

Москва, 16 апреля. Сведения о недвижимости вскоре появятся в личных кабинетах россиян на портале «Госуслуги».

В тот момент, когда пользователь открывает вкладку об имуществе, эти данные будут подгружаться из системы Росреестра в автоматическом режиме. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

В четвертом квартале все виды выписок Росреестра будут предоставляться на портале менее чем за 20 секунд. В этом случае не придется ждать в течение нескольких дней, пока такая выписка будет оформлена.

А в ближайшие месяцы предполагается упростить порядок получения выписок Росреестра. На сегодняшний день для этого требуется усиленная цифровая подпись. Шадаев добавил, что к концу 2021 года через портал «Госуслуги» планируется запустить систему уведомлений о регистрации недвижимости или приостановке регистрации.

Ранее стало известно, что россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде. Для этого не потребуется предоставлять оригиналы документов.