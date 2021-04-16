Корнилов объяснил, почему ряд стран НАТО мечтает видеть Украину в составе Альянса

Нельзя игнорировать вероятность появления Украины в составе Североатлантического альянса, несмотря на то, что она довольно мала. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее в своем интервью французской газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский объявил Западу, что тому пора перейти на новый уровень отношений с его страной и пригласить ее ко вступлению в Евросоюз и НАТО.

«Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям», — заявил журналистам Зеленский в преддверии встречи с французским коллегой в Елисейском дворце.

Также украинский лидер посетовал, что у Макрона «лучше отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с ним самим — в то самое время, когда Киев «так нуждается в европейской поддержке».

«Разве Петр Порошенко не говорил то же самое? — спрашивает Корнилов. — Да практически слово в слово! Равно как и все эти евроинтеграторы, причем еще задолго до Майдана».

Политолог добавил, что своими интервью Зеленский разогревается перед саммитом Североатлантического альянса. По его словам, украинскому президенту кто-то явно дал надежду, что если он убедит лидеров Франции и Германии, то «получит свой ПДЧ» (план действий по членству в НАТО).

Федеральное агентство новостей /

«Что касается просьбы Зеленского «перейти от слов к делу», то я хочу ему напомнить, что никто из упомянутых им в интервью глав государств не обещал Украине вступление в Европейский союз, — отметил эксперт. — Более того, я могу процитировать немало европейских лидеров, в том числе бывших премьеров Нидерландов и Великобритании, которые говорили, что Киев никогда и ни при каких обстоятельствах не вступит в ЕС. О чем в таком случае вообще говорит Зеленский?»

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что членство Украины в НАТО является не столь уж невероятным.

«Я бы такой возможности не отрицал, — подчеркнул Корнилов. — У нас к этому почему-то очень поверхностно относятся и недооценивают угрозу. И все эти разговоры, что устав Североатлантического альянса якобы запрещает принимать в его состав страну с территориальными претензиями и конфликтами, являются несостоятельными».

Политолог заявил, что никаких подобных положений в уставе НАТО нет — мало того, с самого основания блока в него входили государства с подобного рода проблемами.