Москва, 17 апреля. Проблемы с инфраструктурой на полуострове Крым появились намного раньше 2014 года. Они имели накопительный эффект и существовали десятилетиями еще при украинской власти.

Об этом рассказал в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади российский писатель и публицист Николай Стариков, пишет «ПолитНавигатор».

По словам эксперта, он много раз был в Крыму и отметил современный аэропорт, мост, качество дорог. При этом он указал, что пробки в Симферополе все же были, но вызваны они, по его словам, исключительно ремонтными работами. Эти проблемы возникли не в марте 2014 года, а намного ранее. Они берут начало еще в советском прошлом.

«Я, к примеру, был на Курилах несколько лет назад, и в первый раз в истории островов там клали асфальт. Иными словами, не клали при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Горбачеве, Ельцине, а при Путине первый асфальт там получился», — пояснил Николай Стариков.

Публицист также отметил, что для решения вопроса с водоснабжением Крымского полуострова необходимо решить проблему с украинскими властями.

«Проблема с водой, конечно, есть, но ее сейчас пытаются решить методом сверления скважин, создания условий, при которых вода бы мало испарялась, решают в рамках Крыма», — пояснил собеседник издания.

Николай Стариков уточнил, что проблема водоснабжения решается в Киеве, а не в Симферополе. Он пояснил, что в случае, если решится проблема с Киевом, то автоматически — и масса других, в том числе с водой.

«В Крыму станет столько воды, что девать ее будет некуда», — подытожил Николай Стариков.

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