Аэропорты Москвы будут работать в ограниченном режиме из-за репетиций парада Победы

Москва, 16 апреля. Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало о временном режиме использования воздушного пространства в Алабино для проведения репетиций парада Победы.

Сообщается, что ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» будет вводить минимальные ограничения для того, чтобы провести репетицию воздушной части торжественных мероприятий, приуроченных к 9 Мая. Все авиакомпании и аэропорты проинформированы об ограничениях заранее с помощью NOTAM.

Для обеспечения безопасности полетов ограничения вводятся на 16, 19, 21, 23 и 26 апреля для следующих аэропортов: Домодедово — с 10:55 до 11:20; Внуково — с 10:50 до 11:15; Раменское — с 10:55 до 11:20; Калуга (Грабцево) — с 09:50 до 10:40; Остафьево — с 10:55 до 11:20 по московскому времени. Для проведения генеральных репетиций временный ограничительный режим будет определен отдельно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал проведение парада Победы в 2021 году на Красной площади в Москве, однако вопрос о присутствии зрителей на параде будет решаться со специалистами Роспотребнадзора в зависимости от обстановки с COVID-19.