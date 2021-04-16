Полицейские задержали двух пьяных стрелков в Смоленске

Смоленск, 16 апреля. Нарушителями спокойствия, которые устроили стрельбу в одном из районов города, оказались двое пьяных мужчин.

Правоохранители прибыли на место вызова, где раздавались хлопки, похожие на выстрелы, и задержали двух предполагаемых стрелков. Ими оказались пьяные мужчины. До появления полицейских они несколько раз пальнули в воздух из охолощенного ружья, тем самым напугав местных жителей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

За нарушение общественного порядка и обращение с оружием мужчин доставили в отделение полиции. После проведения проверки их могут привлечь к адмнистративной ответсвенности.