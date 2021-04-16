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Житель Краснодарского края до смерти забил свою бабушку
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области
Происшествия

Житель Краснодарского края до смерти забил свою бабушку

Правоохранители возбудили уголовное дело против 41-летнего мужчины, который умышленно нанес тяжкие телесные повреждения пенсионерке, от которых она и скончалась.

Краснодар, 16 апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело против 41-летнего мужчины, который умышленно нанес тяжкие телесные повреждения пенсионерке, от которых она и скончалась.

Трагедия произошла в Мостовском районе на Кубани. По версии следствия, 8 апреля этого года мужчина распивал спиртные напитки и находился в доме со своей 88-летней бабушкой наедине. Уже в ходе допроса обвиняемый признался, что в тот вечер он не сдержался и ударил несколько раз руками из-за того, что пенсионерка задавала ему одни и те же вопросы.

От полученных травм женщина скончалось, ее тело мужчина унес в комнату и продолжил пить алкоголь. Сейчас следователи проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Петербурга жестоко избил школьницу до состояния комы, сообщал ФАН. Жертва — дочь сожительницы злоумышленника.

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