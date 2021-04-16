Зеленский заявил о готовности Украины к любому развитию событий в отношениях с РФ

Париж, 16 апреля. Украинская сторона призывает Российскую Федерацию к диалогу, а также готова к любому развитию событий, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Отмечается, что украинский лидер прибыл в Елисейский дворец, где состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Помимо этого, в 15:00 по московскому времени к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель по видеосвязи.

Ранее французское агентство Agence France-Presse сообщило, что одной из тем переговоров во Франции будет обсуждение отношений с Российской Федерацией. До этого пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявляла, что Зеленский поднимет вопрос о ситуации в Донбассе и сосредоточении российских войск вблизи с границей Украины.

Кроме того, Правительство ФРГ сообщало, что Макрон и Меркель отметили важность реализации Минских соглашений.