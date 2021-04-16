Итоги премии: в России все больше хороших новостей

Несмотря на то, что новостные ленты пестрят сообщениями о «скандалах, интригах, расследованиях», в российском медиапространстве есть место и для хороших новостей. Их герои — обычные люди, которые делают нашу жизнь лучше, комфортней, вдохновляют нас. Россия богата на талантливых, интересных людей и позитивные события, просто об этом мало пишут и говорят. Именно поэтому ФАН учредил премию «Хорошие новости России». Целью проекта стала поддержка региональных журналистов, рассказывающих о том, чем Россия может гордиться. Почему, чтобы найти хорошие новости в СМИ, надо очень постараться? Надо ли вводить для СМИ «госзаказ на хорошее»? Что думают лауреаты премии о ситуации в информационном пространстве? Эти и другие вопросы обсудили лауреаты премии и члены жюри в ходе прямого эфира Медиагруппы «Патриот» и ФАН, который был посвящен подведению итогов премии «Хорошие новости России».

Премия, учрежденная Федеральным агентством новостей, вручается дважды в год по пяти номинациям: «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации», «Спорт». Победителей номинаций, по традиции, выбирают читатели путем онлайн-голосования.

Дополнительно в рамках премии вручается «Специальный приз». Судьбу этой награды определяют члены жюри. В этом году в состав жюри вошли: телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой; журналистка, заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева; журналистка, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян; актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко; гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда; путешественник, мореплаватель, писатель, художник Федор Конюхов; блогер, владелец фермерского хозяйства сыроварения Олег Сирота. Каждый из лауреатов и обладатель «Специального приза» в качестве поощрения за свою работу получают денежный приз в размере 100 000 рублей.

Нынешняя премия прошла несколько необычно. По словам руководителя проекта Анастасии Лукьяновой, сменился уклон публикаций, если раньше больше всего заявок журналисты присылали в номинации «Общество и социальные проекты» и «Герои современности», то сейчас среди мастеров пера популярна тема науки и экономики. Она также отметила, особенно популярной темой стала Арктика и северные территории России. В целом организаторы конкурса считают, что позитивное движение в журналистской среде есть. Люди осознают свою ответственность за информационную картину дня.

«Журналисты между собой общаются. Это большое и очень плотное сообщество, они друг до друга всегда доносят информацию и всегда позитивно на нас реагируют. По признанию многих авторов, само написание материалов о простых героях приносит удовольствие и обогащает внутренний мир», — прокомментировала руководитель проекта.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в ходе пресс-конференции сказала, что в наши дни добрых и хороших новостей очень не хватает, поэтому такое поощрение журналистов и популяризация позитива — актуальны.

«Из новостей, которые мы видим по центральному телевидению, получается, что вокруг ужас. А на самом деле в стране происходит очень много хорошего: люди работают, растят детей, изобретают что-то, запускают новые производства. Очень много положительного, и мы должны обязательно об этом рассказывать», — уверена актриса.

По признанию Драпеко, участие в премии «Хорошие новости России» в качестве члена жюри было для нее очень познавательным. Поскольку обычно она следит за центральными изданиями, но данный проект стал отличным поводом познакомиться с работами изданий из разных регионов: от Мурманска до Дальнего Востока.

Проект «Хорошие новости России», в рамках которого дважды в год журналистам вручается премия и награда в 100 000 рублей, а также регулярно проводятся оперативные конкурсы, — это частная инициатива Федерального агентства новостей. Она нацелена на поощрение работы региональных журналистов, которые делятся хорошими новостями с читателями и зрителями. Ведь России есть что показать и кем гордится. Только почему-то новостные ленты все чаще напоминают полицейские сводки. Поэтому, комментируя итоги премии, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич, который уже не впервые принимает участие в проекте, в очередной раз отметил необходимость «госзаказа на хорошее».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«СМИ, особенно региональные, должны получать господдержку от государства на запуск социально ориентированных проектов, чтобы интересно, увлекательно, креативно рассказывать об окружающем нас мире. Не секрет, что негативный трафик продается хорошо, а главное, не нужно напрягаться. Можно просто сидеть и смаковать подробности жизни скопинского маньяка, Чикатило, хайповать на этом, собирать лайки и репосты, монетизировать все. А для того чтобы поехать за 300–600 км в глушь своего региона, пожить там несколько дней, сделать интересный глубокий репортаж, нужны деньги — это все затратно. Поэтому у нас, к сожалению, хорошие новости делают для галочки и отчетности — провели круглый стол, перерезали ленточку, написали новость: «А вот у нас доярка-передовик». Но это неинтересно получается», — объяснил он.

По мнению первого зампреда комиссии Общественной палаты по СМИ, в России огромные деньги в области СМИ тратятся на непонятные проекты, а не на социально значимые истории. Продвижение позитивной региональной повестки могло бы стать одной из таких историй, но закрепить эту идею законодательно на уровне Министерства цифрового развития пока не получается, посетовал он.

«Получается дикая история. Государство самоустранилось, а ФАН делает. Потом государство может поставить себе галочку, а отдельные чиновники мелкого звена будут включать это в свои отчетности: «мы мониторим, тра-ла-ла». А мониторят не они, а ваши сотрудники, коллеги, которые кидают клич по стране. Эти круги расходятся и приносят очень хорошие, добрые материалы», — высказался Малькевич.

Одним из таких материалов стала публикация корреспондента журнала «Лица» Катерины Любавиной — «Тысяча спасенных жизней», рассказывающая о детском враче Ольге Судейкиной, которая 30 лет работы отдала хирургии. При выборе обладателя «Специального приза» большинство членов жюри отдали свои голоса именно за эту статью. Александр Малькевич объяснил, чем так тронула работа липецкой журналистки членов жюри.

«Статья про тысячу спасенных жизней, о работе детского врача Ольги Судейкиной — это очень добрый, светлый текст. Мало того, что материал хороший, мы показываем героев, на которых нужно равняться, которым нужно оды в их честь слагать, их надо всемерно продвигать, рекламировать. Тысячи спасенных жизней детей! Но при этом у нее есть время на жизнь, творчество, фотографии. Это хорошая очень история», — отметил член жюри «Хорошие новости России».

Сама автор статьи и обладатель «Специального приза» Катерина Любавина призналась, что о проекте узнала совершенно случайно. И в первую очередь ее привлекла простота премии и отсутствие излишней бюрократии при подаче заявки.

«Для премии надо было подать минимум информации о себе. Очень часто, когда другие агентства проводят какие-то конкурсы, получается очень много бумажной волокиты. Много формализма, который загруженному работой журналисту просто не нужен. Бывает, открываешь положение конкурса, а он там на пяти листах, и ты думаешь: «Боже мой! Нет, нет, нет!» Эта премия хороша тем, что требуется минимум времени, чтобы подать заявку на отбор», — пояснила Любавина.

Из личного архива Катерины Любавиной /

Обладательница «Специального приза» уверена — принять участие в проекте может каждый журналист: у каждого есть хорошие материалы и добрые публикации. Но почему-то все равно любая лента любого ресурса сейчас загружена какими-то официальными и политическими повестками, а материалов о простых людях очень мало, сказала журналистка. Хотя, по ее мнению, творят историю и делают жизнь лучше именно простые граждане.

В прямом эфире, посвященном подведению итогов премии «Хорошие новости России», приняла участие и победитель в номинации «Наука и инновации», журналистка газеты «Красный Север» Юлия Чудинова. К слову, сама журналистка специализируется на криминальных новостях, но это не мешает ей делать и добрые публикации. Ее статью об экспедиции ученых на Ямал оценили наибольшее количество читателей. По словам автора, развернутые «портретные» материалы читатели всегда воспринимают хорошо и просят делать их больше. Люди хотят знать подробности жизни местных жителей, которые федеральные СМИ не показывают. Чудинова рассказала, что издание, в котором вышла статья, не гонится за трафиком. Задачи «накрутить» федеральных читателей нет, а ориентирована газета на местных жителей: найти для них полезную информацию и осветить интересные темы.

Федеральное агентство новостей /

Подводя итог, организаторы конкурса рассказали, что более сотни журналистов отправили свои заявки на соискание премии «Хорошие новости России». Также уже была анонсирована дата начала приема заявок на следующий сезон.

Редакция ФАН ждет заявок от журналистов с 1 мая по 29 сентября.

Ссылки на материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в этот период, можно отправить на электронный адрес: goodrussia@riafan.ru.

Осенью каждый из лауреатов премии «Хорошие новости России» и обладатель «Специального приза» за свой вклад в продвижение позитивной повестки в СМИ по традиции получит 100 000 рублей.

Напомним, ранее ФАН опубликовал имена лауреатов премии «Хорошие новости России». Ими стали журналисты из Липецка, Мурманска, Тулы, Владимира, Салехарда.